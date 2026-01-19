Carlos Beltrán y Andruw Jones avanzan hacia el Salón de la Fama del Béisbol

Carlos Beltrán y Andruw Jones parecen estar en camino de ser elegidos al Salón de la Fama el martes cuando se anuncien los resultados de la votación de la Asociación de Escritores de Béisbol de América.

Hasta la noche del lunes, el boricua Beltrán había sido seleccionado en el 89,2% de las 223 boletas reveladas anticipadamente y tabuladas en el rastreador de votos en línea de Ryan Thibodaux, un poco más de la mitad del total estimado presentado. Jones estaba en el 83%, al igual que Beltrán, muy por encima del 75% necesario para la inducción al santuario en Cooperstown, Nueva York.

Haciendo su cuarta aparición en la boleta, Beltrán ha subido constantemente del 46,5% en 2023 al 57,1% el año siguiente y al 70,3% en 2025, cuando se quedó a 19 votos de distancia mientras Ichiro Suzuki, CC Sabathia y Billy Wagner fueron elegidos.

Jones está en la boleta por novena vez de un máximo de diez. Recibió solo el 7,3% en su primera aparición en 2018 —sus 31 boletas fueron apenas más de las 22 necesarias para seguir siendo elegible para futuras votaciones de la asociación. No alcanzó la mitad del total hasta recibir el 58,1% en 2023, luego aumentó al 61,6% y al 66,2%, quedando a 35 votos de distancia en 2025.

Cualquiera que sea elegido sería inducido el 26 de julio junto con Jeff Kent, votado el mes pasado por el comité de la era contemporánea después de recibir un máximo del 46,5% de los votos de 2014 a 2023.

Los miembros de la Asociación de Escritores con diez o más años consecutivos en la organización fueron elegibles para votar.

El caso de Beltrán

Nueve veces All-Star, Beltrán bateó .279 con 435 jonrones y 1.587 carreras impulsadas en 20 temporadas con Kansas City (1999-2004), Houston (2004, '17), los Mets de Nueva York (2005-11), San Francisco (2011), San Luis (2012-13), los Yankees de Nueva York (2014-16) y Texas (2016).

Fue el Novato del Año de la Liga Americana en 1999 y ganó tres Guantes de Oro, además de batear .307 en la postemporada con 16 jonrones y 42 carreras impulsadas en 65 juegos.

Beltrán fue contratado como manager de los Mets el 1 de noviembre de 2019, luego despedido el 16 de enero sin haber dirigido un juego, tres días después de ser el único jugador de los Astros mencionado por nombre en un informe de las Grandes Ligas sobre el uso ilícito de electrónicos por parte del equipo para robar señales durante la carrera de Houston al campeonato de la Serie Mundial de 2017.

"Todos hicimos lo que hicimos. Mirando hacia atrás hoy, estábamos equivocados", dijo Beltrán en una transmisión de YES Network en 2022, después de ser contratado como analista. "Desearía haber hecho más preguntas sobre lo que estábamos haciendo. Desearía que la organización nos hubiera dicho, 'Oye, hombre, lo que están haciendo, necesitamos detener esto'".

El caso de Jones

Jones bateó .254 con 434 jonrones, 1.289 carreras impulsadas y 152 bases robadas en 17 temporadas con Atlanta (1996-2007), los Dodgers de Los Ángeles (2008), Texas (2009), los Medias Blancas de Chicago (2010) y los Yankees (2011-12). Terminó su carrera con los Tohoku Rakuten Golden Eagles de la Liga del Pacífico de Japón de 2013 a 2014.

Su promedio de bateo sería el segundo más bajo para un jugador de posición votado al Salón de la Fama, justo por encima del .253 de Ray Schalk, un receptor defensivo superior, y justo por debajo del .256 de Harmon Killebrew, quien conectó 573 jonrones.

Cinco veces All-Star, Jones ganó diez Guantes de Oro.

En el primer juego de la Serie Mundial de 1996 en el Yankee Stadium, con 19 años y cinco meses, Jones se convirtió en el jugador más joven en conectar un jonrón en un juego del Clásico de Otoño, superando la antigua marca de Mickey Mantle por 18 meses. Al conectar contra Andy Pettitte en la segunda entrada y Brian Boehringer en la tercera de una paliza de 12-1, Jones se convirtió en el segundo jugador en conectar jonrones en sus dos primeros turnos de la Serie Mundial después de Gene Tenace en 1972.

Parecen quedarse cortos

Chase Utley (68,2%), Pettitte (57,4%) y el venezolano Félix Hernández (56,5%) fueron los únicos otros candidatos en obtener al menos la mitad de los votos revelados en el rastreador antes del anuncio.

Alex Rodriguez (43% en su quinta aparición) y el dominicano Manny Ramirez (40,4% en su décima aparición) están muy por debajo. Ambos cumplieron suspensiones por violaciones de drogas para mejorar el rendimiento.

Mirando al futuro

Buster Posey y Jon Lester son los principales candidatos por primera vez en la boleta de la asociación de 2027, seguidos por el dominicano Albert Pujols y el boricua Yadier Molina en 2028, y el venezolano Miguel Cabrera, Zack Greinke y Joey Votto en 2029.

