Diana Flores impulsa el fútbol bandera antes de su debut olímpico en Los Ángeles 2028

La quarterback Diana Flores ha ganado títulos mundiales y premios MVP en el campo de fútbol bandera. También ha protagonizado comerciales del Super Bowl para promover su deporte.

Esto, sin embargo, confirmó hasta qué punto el fútbol bandera femenino se ha expandido: Patrick Mahomes, el astro de los Chiefs de Kansas City, una vez se refirió a ella por su nombre y mencionó que era una quarterback.

Un reconocimiento a un deporte en ascenso.

Flores, la mariscal de campo de la vigente campeona mundial México, está haciendo todo lo posible en estos días para impulsar el deporte antes de que el fútbol bandera haga su debut olímpico en los Juegos de Los Ángeles 2028.

También está ganando popularidad rápidamente, con la NCAA recientemente añadiendo el fútbol bandera a su programa de deportes emergentes para mujeres. Nebraska anunció que sería la primera universidad de una conferencia importante en añadir el fútbol bandera como un deporte universitario femenino, debutando en 2028.

Flores, de 28 años, es un libro abierto sobre el tema. Acaba de escribir "Flag Football For Dummies", que desglosa todo, desde las reglas del juego hasta su participación (comenzó a los ocho años contra jugadores mucho mayores) y lo que se necesita para ser élite ("el liderazgo es la columna vertebral de un mariscal de campo exitoso", escribió).

"Solo quiero aumentar la conciencia sobre el deporte, la importancia del deporte para niños y niñas, y cómo puede cambiar vidas, ayudar a abrir esas puertas y oportunidades", dijo Flores en una entrevista mientras se prepara para cubrir el Super Bowl el 8 de febrero para TUDN, la cadena deportiva en español. "(El libro) me desafió de maneras que nunca había experimentado antes. Es una gran oportunidad para mí de compartir todo el amor y la pasión que tengo por el juego con los demás".

Las estadísticas reflejan el crecimiento de un deporte respaldado por la NFL: unas 267.000 niñas de 6 a 17 años en Estados Unidos participaron en fútbol bandera organizado en 2024, según la federación nacional. Es un aumento del 39% desde 2020.

Flores es una de las jugadoras más destacadas en el fútbol bandera, guiando al equipo de México a medallas de oro consecutivas en los Juegos Mundiales y ganando el MVP en 2022. Recientemente fue honrada como la receptora del Premio Game Changer 2025 por la Fundación de Deportes Femeninos.

Su comercial durante el Super Bowl de 2023, titulado "Run with it", fue un éxito popular.

Comienza con la reportera Erin Andrews hablando con Flores, en uniforme, y de repente intentando alcanzar sus banderas adjuntas. Flores parecía sorprendida y esquivó para evitar la maniobra antes de salir corriendo del estadio. Flores corre por estacionamientos, aceras, sobre tejados y a través de un hotel, con jugadores de la NFL como Sauce Gardner, Jalen Ramsey, Cam Heyward, Aidan Hutchinson y Davante Adams en su persecución. Billie Jean King, la legendaria tenista y defensora del deporte femenino, jugó un papel al lanzar un bloqueo clave con la puerta de un auto.

Todo fue parte de la promoción del juego, con el final del comercial presentando a Vanita Krouch, quarterback de la selección de Estados Unidos, corriendo junto a Flores en la calle. Ambas fueron coordinadoras ofensivas del juego Pro Bowl 2023.

Entonces, ¿cuántas veces ha visto Flores ese comercial?

"Ni siquiera tengo la cuenta", dijo Flores con una risa. "Ese ha sido uno de los momentos más increíbles de mi vida. Fue la primera vez que el fútbol bandera se mostró en una plataforma tan grande".

Flores modela su estilo quarterback con una variedad de jugadores, que van desde Peyton Manning hasta Lamar Jackson, Joe Burrow y Mahomes. Y fue conocer a Mahomes hace un tiempo lo que le abrió los ojos a la creciente popularidad de su deporte.

"Estaba haciendo una entrevista con (Mahomes) y presentándome, y antes de que siquiera terminara mi frase, él dijo: 'Oh, sí, Diana, juegas fútbol bandera y también eres mariscal de campo'", recordó Flores. "No esperaba que eso sucediera".

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes