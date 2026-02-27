Real Madrid y Man City se cruzan otra vez. Bodø/Glimt contra Sporting en octavos de la Champions

Tres cruces entre clubes de Inglaterra y España animarán los octavos de final de la Liga de Campeones, cuyo sorteo realizado el viernes deparó uno que es habitual: Manchester City-Real Madrid.

Será el quinto año consecutivo en que el Madrid —15 veces campeón de Europa— y el City se enfrenten en la fase de eliminación directa. El ganador podría medirse con el Bayern Múnich en los cuartos de final.

La sorprendente racha de Bodø/Glimt en la Champions tendrá al Sporting de Lisboa como el siguiente visitante al Círculo Polar Ártico el próximo mes.

La derrota 3-1 del Man City en el pueblo pesquero noruego el mes pasado fue lo que lo impulsó a Bodø/Glimt a una racha de cuatro victorias en el torneo, todas durante la pretemporada noruega. Vienen de eliminar al Inter de Milán en los repechajes.

Los partidos de ida se jugarán el 10 y 11 de marzo, y los de vuelta una semana después.

El vigente campeón Paris Saint-Germain quedó emparejado con Chelsea, y el ganador avanzará a unos cuartos de final contra Liverpool o Galatasaray.

Galatasaray superó 1-0 a Liverpool en la fase de liga en septiembre, lo que ayudó a hundir al campeón inglés en una espiral de dos meses de malos resultados.

Dos duelos España-Inglaterra en una sección del cuadro harán que el Barcelona enfrente a Newcastle y que el Atlético de Madrid se midan Tottenham. Los ganadores el próximo mes se verán las caras en los cuartos de final.

El Bayern quedó emparejado con Atalanta, el último equipo italiano que sigue en competencia, y Arsenal se medirá con Bayer Leverkusen.

El ganador entre Arsenal y Leverkusen jugará contra Bodø/Glimt o Sporting en los cuartos de final.

El sorteo del viernes definió el cuadro de cabezas de serie hasta la final del 30 de mayo en la Puskas Arena de Budapest.

