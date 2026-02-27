Gallardo se despide de River con victoria 3-1 sobre Banfield

Marcelo Gallardo puso fin a su segundo ciclo como entrenador de River Plate con una sonrisa.

Después de tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura, el “Millonario” presentó una formación renovada y juvenil para abrochar el jueves una victoria 3-1 sobre Banfield en el estadio Monumental, en un partido correspondiente a la séptima fecha del certamen.

Los hinchas de River despidieron al idolatrado Gallardo con emoción y cariño, al tiempo que reprobaron con silbidos al plantel en general y a algunos jugadores en particular por las pobres actuaciones de los últimos tiempos, responsabilizándolos por la salida del “Muñeco”.

La “Banda Roja” se puso en ventaja con un cabezazo de Lucas Martínez Quarta, a los 13 minutos, y el “Taladro” igualó a los 45, a través del uruguayo Mauro Méndez. En el complemento, el anfitrión selló el triunfo con un tanto de Sebastián Driussi antes de los 40 segundos, y un gol bautismal de Joaquín Freitas, a los 58 minutos.

Con este resultado, el “Millonario” suma diez puntos y escaló al quinto puesto en la Zona B.

Gallardo, el técnico más exitoso de la historia del club, anunció su renuncia el lunes, un día después que su equipo encajó su décima caída en los últimos 15 partidos de liga.

Eduardo “Chacho” Coudet, entrenador del Alavés español, suena como el principal candidato para reemplazar al “Muñeco”, según medios locales.

Para su último partido en el banco “millonario”, el entrenador sacudió el tablero con cinco cambios en relación con el equipo que cayó el domingo ante Vélez Sarsfield. El chileno Paulo Díaz, el uruguayo Matías Viña y Facundo Colidio pagaron el precio de su flojísimo presente y fueron al banco.

Los tres se contaron entre los más silbados por los hinchas, al igual que Martínez Quarta y Driussi, quienes conservaron la titularidad. También los nombres del colombiano Kevin Castaño y Maxi Salas fueron fuertemente reprobados al anunciarse las formaciones.

En tanto, Franco Armani y el colombiano Juanfer Quintero fueron baja por lesión.

Gallardo apostó por un once casi totalmente de la casa y con muchos jóvenes: nueve de los 11 inicialistas hicieron las inferiores en el club e incluso Facundo González, lateral izquierdo de 19 años, tuvo su debut absoluto.

Tal como se esperaba, el tradicional “¡Muñeeeco, Muñeeeco!” resonó al final de la proyección en pantalla gigante de un video que repasó grandes momentos en la vida del entrenador, antes del partido. Y también cuando hizo su ingreso al campo de juego.

Además, una bandera en gran tamaño con la inscripción “que la noticia no tape la historia, gracias eternas Muñeco y cuerpo técnico” colgó de una de las plateas.

Como jugador, Gallardo cumplió tres etapas en la institución y como técnico dos. Bajo su mando, entre 2014 y 2022, River conquistó 14 títulos, siete a nivel nacional y otros siete en la arena internacional, incluidos dos trofeos de Copa Libertadores, uno de ellos conseguido ante el eterno rival Boca Juniors en la recordada final de Madrid en 2018.

En contraposición, tras su regreso a mediados de 2024, Gallardo solo cosechó frustraciones. Los resultados de la temporada pasada fueron tan magros que River se quedó fuera de la actual Copa Libertadores (disputará la Sudamericana).

Frente al modesto Banfield, River lució más fresco, con otra energía, con Tomás Galván y Joaquín Freitas como los más destacados. Otro joven, Ian Subiabre, ejecutó un tiro libre desde la izquierda para que el “Chino” Martínez Quarta cabeceara letalmente al gol.

El conjunto de Pedro Troglio casi no había pisado el área local. Pero de un pelotazo, llegó el empate, con suma facilidad: desborde de Fabrizio Perrota y toque al gol de Méndez.

La buena noticia para el anfitrión fue que los planetas se le alinearon de inmediato tras la pausa: gran jugada colectiva, remate en el palo de Subiabre y rebote en el palo que le quedó servido a Driussi, quien después de 14 partidos al fin pudo pegar un grito propio.

Banfield se lanzó a la búsqueda del empate y River encontró cada vez más espacios. Freitas, de 19 años, se dio el gusto de festejar su primer gol en primera división, para coronar una actuación prometedora en un contexto difícil.

Terminado el partido, la gente cantó “el ‘Muñe’ es de River, y de River no se va” y acto seguido silbó al equipo.

“Marcelo no merecía irse así. Lamentablemente las cosas no salieron. De un modo u otro le hemos fallado, ahora hay que mirar para adelante”, admitió Martínez Quarta.

Empate de Racing en casa

En el estadio “Cilindro” de Avellaneda, Racing Club -con un hombre menos- rescató un empate 1-1 ante Independiente Rivadavia, que con el punto quedó como líder en soledad de la Zona B y el lunes recibirá en Mendoza a River.

La visita estuvo cerca de quedarse con la victoria, tras ponerse en ventaja por intermedio de Matías Fernández. Pero el local, que sufrió la lesión de su goleador Adrián Martínez -posible esguince de tobillo izquierdo- y la expulsión del estadounidense Matko Miljevic, celebró la igualdad sobre el final con un tanto de Tomás Conechny.

Además, Unión derrotó 3-1 a Sarmiento en Junín y Estudiantes de Río Cuarto consiguió su primer triunfo en el certamen, al vencer 2-0 como local a Huracán.

