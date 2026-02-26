Liga Premier lanzará su propia plataforma de streaming en Singapur la próxima temporada

La Liga Premier lanzará una plataforma de streaming directa al consumidor, al estilo de Netflix, a partir de la próxima temporada, manifestó el jueves el director ejecutivo Richard Masters.

Premier League Plus se lanzará inicialmente en Singapur y, si tiene éxito, podría “replicarse en todo el mundo”.

“Es un proceso muy largo y meditado, cuidadosamente elegido. Por primera vez la Liga Premier va a tener sus propios clientes. Tendrá que ocuparse de la promoción, los precios, la tasa de cancelación, la distribución, todas esas cosas; buscamos construir un negocio", señaló Masters en la cumbre Business of Football del Financial Times en Londres.

“También buscamos aprender, para ver cómo eso podría replicarse en todo el mundo”.

La nueva plataforma podría eventualmente transformar la manera en que los aficionados consumen la liga más popular del mundo, que afirma tener una audiencia global de 1.870 millones de personas y ser vista en 189 países.

Desde hace tiempo circulaban rumores de que la liga lanzaría una plataforma “Premflix”. Hasta ahora, siempre había vendido sus derechos a emisoras independientes como Sky Sports en Inglaterra y NBC en Estados Unidos.

También está abriendo un nuevo centro de producción, Premier League Studios, en Londres.

“Lo que hacemos con Premier League Plus en Singapur tiene que ver realmente con aprender, además de construir el negocio. Si sale bien, puede replicarse. No creo que en esta etapa se deba predecir más allá de eso”, señaló Masters.

James Robson está en https://x.com/jamesalanrobson

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes