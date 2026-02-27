Royce O'Neale encesta triple agónico y Suns sin titulares vencen a Lakers por 113-110

Royce O'Neale encestó un triple con 0,9 segundos por jugar, Grayson Allen anotó 28 puntos y unos diezmados Suns de Phoenix superaron el jueves 113-110 a los Lakers de Los Ángeles, pese a desperdiciar una ventaja de 12 unidades en el tramo final.

Allen penetró hacia la pintura en la última posesión de los Suns antes de encontrar a Collin Gillespie en una esquina. Gillespie movió rápidamente el balón hacia un O'Neale que estaba desmarcado.

Austin Reaves falló un triple, desmarcado desde la esquina cuando sonaba la bocina por Los Ángeles. Luka Doncic lideró a los Lakers con 41 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias.

El yerro de Reaves coronó unos emocionantes minutos finales.

Los Lakers se recuperaron de un déficit de 12 puntos con 6:28 minutos por jugar para empatar a 108 con un triple de Reaves a falta de un minuto. O'Neale respondió con una bandeja tras un rebote ofensivo para poner el 110-108, pero LeBron James encestó en la siguiente posesión para igualar a 110 con 22,7 segundos restantes.

