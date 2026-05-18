Pumas logra una victoria de 1-0 ante Pachuca para avanzar a la final del Clausura de la Liga MX

Jordan Carrillo celebró un soberbio gol de tiro libre, con el que Pumas venció 1-0 a Pachuca el domingo, para que el equipo universitario se quede con el segundo boleto a la final del torneo Clausura de la Liga MX por su mejor posición en la tabla al quedar 1-1 el marcador global.

Carrillo se animó a cobrar la falta que él mismo recibió atrás de la medialuna. El mediocampista universitario sacó un potente disparo, que pasó a un lado de la barrera y se metió al fondo de la portería después de pegar en el poste a los 56 minutos.

Con la primera victoria en un partido de liguilla en el historial del entrenador Efraín Juárez, Pumas, líder de la clasificación en la fase regular, volverá a disputar la serie por el campeonato por primera ocasión desde el torneo Apertura 2020; aspiran a su octavo título y primero desde el ganado en el torneo Clausura 2011.

Pachuca sufrió su primera derrota en la liguilla, en la que había ganado sus anteriores tres partidos cuando se midió en cuartos de final al bicampeón Toluca y a media semana ante los universitarios.

Carrillo destrabó el encuentro con su disparo de tiro libre, pues el sistema defensivo de los Tuzos los había contenido a lo largo de la primera mitad.

El paraguayo Robert Morales fue quien tuvo las únicas opciones del primer tiempo para los universitarios con un cabezazo y un remate con marco abierto que mandó en ambas ocasiones por encima del arco antes de cumplirse los primeros 20 minutos.

La opción para que los auriazules tomaran la ventaja llegó cuando Carrillo fue derribado en tres cuartos del campo de los Tuzos por Christian Rivera.

Carrillo probó suerte con su certero derechazo que dejó helado al arquero Carlos Moreno al ver que el balón se coló a media altura por el poste que él defendía. Para Carrillo fue su tercera diana de la liguilla (sexta en el torneo).

El venezolano Salomón Rondón desperdició la mejor oportunidad de marcar el empate por los Tuzos en el comienzo del descuento, cuando recibió un pase bombeado dentro del área y quedó frente al arquero Keylor Navas, pero su potente remate se fue por encima del arco.

Pachuca tuvo otra oportunidad con el colombiano Luis Quiñones, quien recibió un centro a segundo poste en los últimos segundos, pero su impacto de volea de zurda fue muy deficiente luego de que Navas dejó el arco abierto al buscar despejar sin suerte el balón con los puños.

Pumas se medirá en la final a Cruz Azul, que el sábado venció 2-1 a Chivas en el duelo de vuelta de su serie para imponerse 4-3 en el marcador global.

Será la tercera ocasión que ambos equipos se midan en una final del fútbol mexicano; los celestes se llevaron el título de la final de 1978-1979, mientras que Pumas fue el monarca en 1980-1981.