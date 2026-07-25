Rays apalean 11-3 a Guardianes con jonrones de Ryan Vilade y Richie Palacios

Ryan Vilade y Richie Palacios conectaron jonrones, Nick Fortes sumó cuatro hits y los Rays de Tampa Bay apabullaron el viernes 11-3 a los Guardianes de Cleveland.

Shane McClanahan (9-6) permitió una carrera con dos hits, ponchó a tres y otorgó dos bases por bolas en cinco entradas. Mejoró a 7-1 en nueve aperturas en casa esta temporada.

Chris Roycroft logró el primer salvamento de su carrera, al permitir dos carreras con cuatro hits en tres innings.

Fortes igualó el número máximo de su carrera en hits, impulsó un par de carreras y anotó dos veces, además de extender a cinco juegos su racha de imparables.

Ha bateado de 19-11 en ese periodo.

Del cuarto al noveno bate de Tampa Bay

Los bateadores de Tampa Bay se combinaron para conectar de 26-13 con 10 carreras impulsadas en el juego.

Joey Cantillo (8-6) permitió cinco carreras en 3 2/3 entradas y Austin Hedges conectó un jonrón de dos carreras en la novena por los Guardianes. Cleveland ha perdido tres juegos consecutivos.

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