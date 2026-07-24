Rams presentan uniformes alternativos para honrar a los campeones de 1951 y los 60

Los Rams de Los Ángeles han presentado dos uniformes alternativos diseñados para conectar al equipo actual con su rica historia en California.

Los Rams revelaron un nuevo uniforme el jueves, en un evento para abonados de temporada junto al SoFi Stadium. La indumentaria rinde homenaje a su equipo campeón de la NFL de 1951 con una camiseta amarilla y números de satén azul al estilo utilizado hace 75 años.

Luego, los Rams presentaron un uniforme alternativo blanco con números azules que emulan la imagen principal del equipo durante la década de 1960, una era conocida sobre todo por la línea defensiva apodada Fearsome Foursome.

El uniforme con camisetas amarillas y pantalones blancos se denomina “Classic Sol”, mientras que los alternativos completamente blancos con números azules se llaman “Fearsome White”. Los Rams también seguirán usando los tres uniformes que utilizaron la temporada pasada, incluidos sus diseños principales de local y visitante, junto con su vestimenta de rivalidades completamente negro “Midnight Mode”.

Los Rams estrenarán su imagen Classic Sol el lunes por la noche, al recibir en la semana 2 a los Giants de Nueva York, y volverán a usarla para un duelo muy esperado en casa el jueves por la noche contra los Chiefs de Kansas City Chiefs en diciembre.

Los uniformes Fearsome White saldrán a escena la víspera de Acción de Gracias para un partido en casa contra los Packers de Green Bay.

Al diseñar estos uniformes alternativos, largamente esperados, durante los últimos años, el equipo creativo de los Rams se centró en crear versiones retro con giros modernos que recuerden y enseñen al aficionado del siglo XXI las raíces de la franquicia.

Cory Befort, director creativo de los Rams, comentó que los aficionados han manifestado repetidamente interés en uniformes que realcen los logros históricos de una franquicia que se ha mudado varias veces, pero que aun así pasó la mayor parte de su existencia en el sur de California.

“Se sentía que era el momento, pero queríamos hacerlo con intención y estar a la altura de la ocasión”, expresó Befort.

Los Rams pasaron 49 años en el sur de California antes de que la expropietaria Georgia Frontiere los trasladara a su natal San Luis en enero de 1995. El nuevo propietario Stan Kroenke llevó a los Rams de regreso a casa en 2016, y abrió su complejo de estadio de varios miles de millones de dólares en Inglewood en 2020.

Los Rams se fundaron en Cleveland en 1937, pero se mudaron al oeste en 1946 para convertirse, hasta ese momento, en el equipo profesional de grandes ligas más importante de Los Ángeles. Posteriormente ganaron el primer campeonato importante de deportes profesionales de la ciudad en 1951, al vencer a los Browns de Cleveland en el encuentro por el título de la NFL en el Coliseum.

Ese equipo celebró sus victorias en un bar llamado Tom Bergin’s en el distrito de Fairfax, e incluso donó una pancarta de campeonato a la taberna irlandesa, que sigue en funcionamiento. El logotipo tipográfico utilizado en las versiones Classic Sol de los Rams se tomó directamente de esa pancarta, y los números están diseñados para imitar las camisetas de 1951.

Incluso los propios números azules y las franjas en los hombros son un guiño al pasado: el equipo creativo decidió usar satén auténtico, que no se estira como el material moderno de los uniformes. Por lo tanto, las franjas de satén se cosen individualmente sobre piezas de poliéster dorado para evitar desgarros y roturas excesivas.

“Estos uniformes son una celebración y un recordatorio de los momentos y las personas que convirtieron a los Rams en quienes somos hoy”, señaló la directora de marketing del equipo, Kat Frederick. “Cada detalle fue diseñado intencionalmente para honrar la garra y la grandeza de nuestra historia, al tiempo que ofrece una imagen moderna para los jugadores y aficionados de hoy”.

Los Fearsome White se completan con un casco con cuerno blanco y una mascarilla blanca, en contraste con la habitual mascarilla azul, mientras que los hombros de la camiseta tienen sus propios números pequeños y una franja azul continua, tal como en el diseño de los años 60. Los números azules del pecho están delineados en negro en las nuevas camisetas.

Los Rams lanzaron un cambio de imagen en 2020 con motivo de la inauguración de su nuevo estadio, pero hasta ahora nunca habían presentado su conjunto completo de cinco alternativas de uniformes de la NFL —un “armario”, en la jerga de la liga—.

Los Rams ya habían presentado a principios de este año una actualización de sus uniformes principales de ese cambio de imagen, eliminando en particular el degradado de color único de los números de la camiseta —el difuminado en la parte inferior de los números— y descartando el color de uniforme casi blanco llamado “Bone” en favor de un blanco tradicional.

El equipo creativo también simplificó su logotipo de cabeza de carnero y su logotipo con monograma.

El equipo modificará la presentación de sus partidos dependiendo de qué uniformes se usen en el SoFi, indicó Befort, con nueva pintura del campo y plantillas, además de cambios adicionales que no se revelarán sino hasta septiembre.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes