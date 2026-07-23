Larnach y Keaschall impulsan en la 12da y Mellizos vencen 3-1 a Guardianes para dividir serie

Trevor Larnach y Luke Keaschall conectaron sencillos impulsores con dos outs en la 12ª entrada, lo que le dio a los Mellizos de Minnesotauna victoria por 3-1 sobre los Guardianes de Cleveland el jueves y un reparto de triunfos en su serie de cuatro juegos.

Larnach y Keaschall batearon sus sencillos rodados hacia el jardín izquierdo ante Erik Sabrowski (3-2), mientras los Mellizos se llevaban el último juego después de quedarse sin anotar durante las primeras siete entradas.

El abridor de Cleveland, Gavin Williams, ponchó a 11 y estaba encaminado a su 11ª victoria antes de que los Mellizos reaccionaran en la octava.

Taylor Rogers (5-3) salió de un aprieto en la 11ª y el novato Jack Anderson lanzó la 12ª para su primer salvamento. El abridor de Minnesota, Taj Bradley, y cinco relevistas se combinaron para permitir apenas tres hits.

Patrick Bailey conectó un jonrón por Cleveland.

Williams permitió dos sencillos ante los Twins, que anotaron 10 carreras el miércoles. El derecho suma 33 ponches en sus últimas tres aperturas.

Williams registró una entrada inmaculada —tres ponches con nueve lanzamientos— en la cuarta. Es apenas el quinto lanzador de Cleveland en lograr esa rareza.

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