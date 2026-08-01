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Rasmussen, Fortes y Baker impulsan a Rays a vencer 1-0 a Medias Blancas

MEDIAS BLANCAS RAYS
MEDIAS BLANCAS RAYS (AP)

Drew Rasmussen ponchó a 10 en seis sólidas entradas y Nick Fortes impulsó la única carrera del juego, mientras los Rays de Tampa Bay vencieron el sábado por 1-0 a los Medias Blancas de Chicago.

Bryan Baker consiguió su 31er salvamento de la temporada, el mayor total de la Liga Americana, al concretar su 20ma oportunidad consecutiva tras retirar a los bateadores tercero, cuarto y quinto de Chicago en la novena entrada.

Rasmussen (10-5) permitió cuatro hits, todos sencillos, y otorgó una base por bolas. Solo dos corredores de Chicago avanzaron más allá de la primera base, y el equipo vio cortada su racha de tres victorias consecutivas.

Noah Schultz (3-8) permitió tres hits en cinco entradas.

Cinco lanzadores de Tampa Bay se combinaron para ponchar a 16 bateadores, mientras los Rays lograron su novena victoria por blanqueada de la temporada y la cuarta en los últimos siete juegos. El sábado fue la tercera victoria 1-0 de la campaña y la segunda en la última semana.

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Los Rays rompieron el empate sin carreras en la quinta entrada, cuando Jonny DeLuca abrió con un sencillo, se robó la segunda con un out y avanzó a tercera con un rodado a primera de Ben Williamson. Fortes siguió con una línea al jardín izquierdo corto, con la que DeLuca anotó.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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