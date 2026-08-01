Los Medias Blancas vencen 6-1 a los Rays con jonrones de Vargas, Benintendi, Murakami y Montgomery

Miguel Vargas, Andrew Benintendi, Munetaka Murakami y Colson Montgomery conectaron jonrones, y los Medias Blancas de Chicago vencieron 6-1 a los Rays de Tampa Bay, líderes de la Liga Americana, la noche del viernes.

El cubano Vargas, Murakami y Montgomery han bateado cuadrangulares en el mismo juego cinco veces esta temporada, y se convirtieron en el primer trío en lograr esa hazaña desde Cody Bellinger, Corey Seager y Joc Pederson con los Dodgers en 2019.

Vargas abrió la pizarra en la primera entrada con el jonrón más largo de su carrera, un tablazo que recorrió 433 pies, y Benintendi puso el 2-0 en la segunda.

Murakami igualó a Kazuma Okamoto en el récord de jonrones para un novato japonés con su 24to en la tercera, y Montgomery le dio a los Medias Blancas, líderes de la División Central de la Liga Americana, una ventaja de 6-1 en la sexta con un cuadrangular de dos carreras por encima de la barda del Tropicana Field.

Murakami suma 24 vuelacercas y un porcentaje de embasarse de .381 en 74 juegos de su carrera. El único jugador en la historia de las Grandes Ligas que alcanzó esas cifras o mejores en ese mismo tramo es el cubano Yordan Álvarez.

Erick Fedde (6-6) lanzó cinco entradas, ponchó a seis y permitió una carrera con cuatro hits por Chicago.

El dominicano Junior Caminero impulsó la única carrera de los Rays en la cuarta con su 30mo jonrón, el mayor total del equipo. Es el primer bateador de los Rays con temporadas consecutivas de 30 jonrones desde Carlos Peña entre 2007 y 2009.

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