Los Lions son candidatos a ser el último equipo de la NFL en pasar de último a 1ro en la división

Pasar del último lugar al primero en la división está lejos de ser una inusual en la NFL.

Con los equipos que terminan últimos obteniendo ventajas como calendarios favorables y selecciones más altas en el draft, ha habido 27 equipos desde la reestructuración de 2002 que, tras acabar en el último puesto, conquistaron el título divisional al año siguiente.

Los Patriots de Nueva Inglaterra y los Bears de Chicago lograron esa hazaña la temporada pasada, lo que la convirtió en la quinta vez en las últimas seis temporadas en que al menos un equipo lo consigue. Quizá ningún equipo esté mejor posicionado para hacerlo esta temporada que los Lions de Detroit, que terminaron cuartos en la NFC Norte con marca de 9-8 el año pasado y aún conservan muchas de las piezas clave que ayudaron al equipo a obtener el primer puesto de la NFC en los playoffs en 2024.

Los Lions se vieron afectados por lesiones en la defensa y por las dificultades para reemplazar al encargado de cantar las jugadas ofensivas, Ben Johnson. Drew Petzig fue contratado en la temporada baja para asumir como coordinador ofensivo después de que a John Morton le retiraran las funciones de selección de jugadas a mitad de temporada. Los Lions se benefician de un calendario propio de un equipo que terminó último, que incluye nueve de sus 11 partidos fuera de la división contra equipos que acabaron con récord perdedor la temporada pasada.

A continuación, un vistazo a los contendientes según sus probabilidades de terminar primeros, de acuerdo con BetMGM Sportsbook:

Lions de Detroit

Probabilidades de ganar la división: +175.

Motivo para el optimismo: Los Lions tienen las mejores probabilidades de cualquier equipo de la NFC Norte para ganar la división, después de que los cuatro equipos de la ultracompetitiva división terminaran con récord ganador la temporada pasada. Petzig toma las riendas de una ofensiva que podría ser de las más potentes, con figuras como Jared Goff, Amon-Ra St. Brown, Penei Sewell, Jahmyr Gibbs y Sam LaPorta.

Motivo para el pesimismo: La línea ofensiva, que había sido la fortaleza del equipo en años recientes, plantea varias incógnitas. Sewell pasa de tackle derecho a tackle izquierdo y los otros cuatro puestos están ocupados por jugadores sin probar, incluido el tackle derecho de primera ronda Blake Miller. La secundaria es una gran preocupación, con los safeties Brian Branch y Kerby Joseph limitados por lesiones que podrían prolongarse hasta la temporada.

Saints de Nueva Orleans

Probabilidades de ganar la división: +260.

Motivo para el optimismo: El quarterback Tyler Shough mostró promesa en nueve titularidades como novato, y los Saints consiguieron cinco de sus seis victorias con él al mando. Nueva Orleans cuenta con una línea ofensiva sólida, con creadores de jugadas como Chris Olave y el novato Jordan Tyson como receptor, y una defensa que mejoró mucho bajo el coordinador Brandon Staley. Como ningún equipo de la NFC Sur terminó con récord ganador la temporada pasada, la brecha entre el último lugar y el primero es estrecha.

Motivo para el pesimismo: Olave jugó 16 partidos la temporada pasada, pero tiene antecedentes de conmociones cerebrales que podrían ser motivo de preocupación para un equipo que cuenta con pocas estrellas probadas en la ofensiva. La presión al pasador aportó 10 1/2 capturas de Cameron Jordan el año pasado, pero podría necesitar más ayuda, ya que cumplió 37 años en esta temporada baja. Si Shough retrocede, los Saints podrían encaminarse a una sexta temporada consecutiva fuera de los playoffs.

Giants de Nueva York

Probabilidades de ganar la división: +550.

Motivo para el optimismo: El nuevo entrenador John Harbaugh aporta un historial comprobado a una franquicia que necesitaba un gran impulso. Jaxson Dart mostró destellos como novato con 15 pases de touchdown y nueve anotaciones por carrera, y podría mejorar si el receptor Malik Nabers está sano. Brian Burns y Abdul Carter le dan a New York un potencial dúo fuerte como cazamariscales, y el novato Arvell Reese podría tener un impacto inmediato.

Motivo para el pesimismo: Los Giants tuvieron una de las peores defensas contra la carrera de la liga la temporada pasada y traspasaron al tackle defensivo Dexter Lawrence en la temporada baja. Eso deja un posible gran hueco en el interior de la línea defensiva. Si Nabers no recupera su nivel de novato de 2024, a la ofensiva le faltan jugadores desequilibrantes por fuera.

Titans de Tennessee

Probabilidades de ganar la división: +850.

Motivo para el optimismo: Si Cam Ward da un gran salto en su segundo año tras algunas dificultades como novato siendo la primera selección global, y el nuevo entrenador Robert Saleh puede mejorar la defensa, los Titans podrían dar un gran brinco tras dos temporadas consecutivas de tres victorias. El tackle defensivo estelar Jeffery Simmons es el ancla de la defensa y el receptor novato Carnell Tate debería darle un gran impulso a Ward por fuera.

Motivo para el pesimismo: La línea ofensiva sigue siendo una de las peores de la liga y podría frenar el progreso de Ward. La defensa atravesó una gran reestructuración en la temporada baja, pero quizá necesite más de una temporada para volver a ser competitiva.

Browns de Cleveland

Probabilidades de ganar la división: +2.000.

Motivo para el optimismo: Los Browns recibieron aportes importantes de la clase del draft del año pasado, encabezada por el Novato Defensivo del Año Carson Schwesinger, el prolífico ala cerrada Harold Fannin Jr., el corredor Quinshon Judkins y el tackle defensivo Mason Graham. Con cuatro selecciones en las dos primeras rondas en abril, los Browns esperan haber añadido más piezas fundamentales.

Motivo para el pesimismo: Poco importa hasta que los Browns encuentren a su quarterback. Deshaun Watson regresa de una lesión en el tendón de Aquiles que lo dejó fuera toda la temporada pasada, pero no ha sido un quarterback efectivo desde 2020. Shedeur Sanders fue titular en siete partidos como novato, pero no mostró señales de ser el quarterback franquicia. La línea ofensiva sigue siendo un gran problema y la defensa debe reemplazar al Jugador Defensivo del Año Myles Garrett después de que fue traspasado a los Rams.

Jets de Nueva York

Probabilidades de ganar la división: +2.000.

Motivo para el optimismo: Un cuerpo técnico renovado bajo el entrenador Aaron Glenn conducirá a una mejora, y el nuevo quarterback Geno Smith se parecerá más al pasador que fue en Seattle que al de la temporada pasada con los Raiders, gracias a una línea ofensiva mucho mejor.

Motivo para el pesimismo: Los Jets tienen la racha activa más larga sin playoffs en la NFL, con 15 temporadas, y necesitan mucho trabajo para volver a la pelea. Smith fue uno de los peores quarterbacks de la liga la temporada pasada.

Raiders de Las Vegas

Probabilidades de ganar la división: +2.200.

Motivo para el optimismo: No hay adónde ir sino hacia arriba tras la campaña de tres victorias de la temporada pasada bajo Pete Carroll. El nuevo entrenador Klint Kubiak toma el mando después de ayudar a Seattle a ganar el Super Bowl la temporada pasada como coordinador ofensivo, y desarrollará una ofensiva alrededor de la selección número 1, Fernando Mendoza. La línea ofensiva debería mejorar con la incorporación del agente libre Tyler Linderbaum y con Kolton Miller sano, y el equipo cuenta con jóvenes creadores de jugadas como Brock Bowers y Ashton Jeanty.

Motivo para el pesimismo: Los Raiders están en una división difícil con Denver y los Chargers, que regresan tras llegar a los playoffs, además de Kansas City. Los problemas que afectaron a Las Vegas la temporada pasada probablemente tardarán más de un año en solucionarse. A la defensa le faltan estrellas fuera de Maxx Crosby, los receptores abiertos son débiles y hay dudas en tres puestos de la línea ofensiva.

Cardinales de Arizona

Probabilidades de ganar la división: +10.000.

Motivo para el optimismo: Arizona espera que el nuevo entrenador Mike LaFleur ayude a encender una ofensiva que cuenta con creadores de jugadas como el ala cerrada All-Pro Trey McBride, la selección número 3 global Jeremiyah Love como corredor, el receptor Michael Wilson de 1.000 yardas y el exseleccionado número 4 global Marvin Harrison Jr. también como receptor abierto.

Motivo para el pesimismo: Los Cardinals juegan en una de las divisiones más duras, con el campeón defensor Seattle, el favorito al Super Bowl Los Angeles Rams y San Francisco, todos tras temporadas en las que llegaron a los playoffs. El veterano trotamundos Jacoby Brissett inicia la temporada como quarterback, con el novato de tercera ronda Carson Beck como suplente.

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