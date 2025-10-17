Equipos de la Conferencia Oeste lideran apuestas para el título de la NBA de cara a la campaña

La Conferencia Oeste está tan cargada de equipos talentosos que su serie por el campeonato podría ser mejor incluso que las Finales de la NBA, al menos a juzgar por todo el dinero que se está apostando a esos conjuntos.

De los siete principales campeones potenciales de la NBA que serían malas noticias financieras para BetMGM Sportsbook, seis militan en el Oeste. Miami, con probabilidades de 200-1, es el único equipo de la Conferencia Este que a esta casa de apuestas no le gustaría ver levantando el Trofeo Larry O'Brien.

"Al parecer, simplemente vamos a estar animando a quien salga del Este", dijo Halvor Egeland, gerente de estrategia de comercio de BetMGM.

Los equipos de la Conferencia Oeste han ganado tres de los últimos cuatro campeonatos. Boston fue la excepción en 2024.

Los dos favoritos principales en BetMGM son el campeón defensor Oklahoma City (+240) y el campeón de 2023 Denver (+550). Les siguen dos equipos de la Conferencia Este, Cleveland (+750) y Nueva York (9-1).

"Obviamente, si los Knicks hacen una gran carrera, nuestra responsabilidad crece", expresó Egeland. "Pero hasta ahora, en realidad son uno de nuestros mejores resultados. Como siempre, esperamos que los Lakers sean una gran responsabilidad. Esperamos que los Warriors estén ahí arriba. Usualmente recibimos mucho dinero de los Nuggets. Estamos en vivo en Colorado, y personalmente, creo que también van a ser un muy buen equipo".

Caesars Sportsbook percibe las mismas tendencias.

"Los Nuggets, obviamente con su receso previo a la campaña, tomaron algunas medidas destacadas al principio", comentó David Lieberman, líder de deportes de la NBA en Caesars. "Los Warriors y los Lakers son casi siempre dos de nuestras mayores responsabilidades. Simplemente son equipos populares para apostar".

El analista de CBS SportsLine, Bruce Marshall, previó que esta campaña de la NBA termine como la temporada pasada.

"Creo que Oklahoma City es claramente el equipo a vencer", manifestó Marshall. “Tiene un plantel muy variado e incluso con un par de lesiones en la línea frontal, puede sobreponerse. Este año lleva un objetivo más grande. Creo que va a ser muy similar al equipo de hace un año”

Carrera de tres hombres por el Jugador Más Valioso

Shai Gilgeous-Alexander del Thunder es el actual Jugador Más Valioso y es el favorito en BetMGM con +260 para capturar el premio nuevamente.

Pero tiene compañía.

Nikola Jokic de Denver y Luka Doncic de los Lakers de Los Ángeles le siguen, cada uno con 3-1. Jokic ha obtenido el galardón en tres ocasiones. Doncic nunca ha recibido el premio, pero se espera que sea el foco de la ofensiva de Los Ángeles, especialmente dado que LeBron James se perderá la primera parte de la temporada debido a la ciática.

Los votantes tienden a preferir dar el beneficio de la duda en carreras apretadas a aquellos que no han ganado el premio recientemente o en absoluto.

"Eso siempre es lo que pasa con los premios", dijo Egeland. "No necesariamente va a quien tuvo la mejor temporada. Tienes que valorarlo como si estuvieras buscando quién va a votar. Por eso me gusta Jokic. Creo que debería haber ganado el año pasado".

Jokic es el favorito en Caesars.

"Personalmente, creo que Jokic debería ser el favorito", comentó Lieberman. "Creo que hay un argumento de que probablemente debería haber ganado el año pasado, pero creo que SGA lo merecía. Tuvieron un año tan bueno, no tuve problema con que ganara, pero creo que hay una especie de pensamiento predominante de que ganó porque el récord del equipo fue muy bueno".

Distraídos en Los Ángeles

Los Lakers tienen una probabilidad de 16-1 para ganar el campeonato y los Clippers de la misma ciudad están en 18-1.

Ambos equipos enfrentan varias preguntas.

Para los Lakers, es la salud de James así como si esta será su última temporada. La NBA está investigando si los Clippers violaron el tope salarial respecto a un acuerdo de patrocinio para Kawhi Leonard.

"Creo que la mayor incógnita son los Clippers, incluso más que los Lakers, por Kawhi", dijo Marshall. "Su disponibilidad, nunca se sabe sobre eso. ... Este asunto fuera de la cancha con el contrato de Kawhi, ¿será una distracción? No lo sé.

"Se puede decir que con los Lakers se avecina un cambio. Estoy casi convencido de que esto es todo para LeBron. Tal vez Luka esté listo para una temporada de Jugador Más Valioso, pero no fue casualidad cuando Minnesota les ganó (en los playoffs) el año pasado. Simplemente los superaron en condiciones atléticas en todas partes".

Flagg aparece

Cooper Flagg de Dallas, la primera selección en el draft de este año, es el claro favorito para Novato del Año. BetMGM incluso lo lista en territorio negativo en -225.

Los más cercanos son Ace Bailey de Utah y V.J. Edgecombe de Filadelfia, cada uno con 10-1.

Aunque reconoce que Flagg merece ser el favorito, Marshall también moderó las expectativas.

"No estoy realmente seguro de cuánto impacto va a tener Flagg", dijo Marshall. "Creo que Dallas no es una amenaza este año. Simplemente no lo veo con ellos, y no creo que Flagg vaya a ser la superestrella que todos piensan".

