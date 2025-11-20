Raptors ganan su quinto consecutivo, remontan en el tercer cuarto para vencer 121-112 a 76ers

Brandon Ingram y RJ Barrett anotaron 22 puntos cada uno y los Raptors de Toronto impulsaron en el tercer periodo para conseguir su quinta victoria consecutiva al vencer el miércoles 121-112 a los 76ers de Filadelfia.

Jakob Poeltl anotó 19 unidades e Immanuel Quickley sumó 18, encestando dos triples en los últimos dos minutos, para ayudar a los Raptors a ganar por novena vez en diez partidos. Scottie Barnes añadió 16 puntos, nueve rebotes y cinco asistencias.

Tyrese Maxey lideró a los 76ers con 24 puntos. VJ Edgecombe y Quentin Grimes anotaron 21 tantos cada uno.

Los 76ers lideraban 56-53 al descanso gracias a 15 puntos de Maxey. Toronto tomó la delantera con una racha de 18-7 al inicio del tercer cuarto, impulsada por siete puntos de Ingram. Los Raptors superaron a los 76ers 44-28 en el período.

Toronto atinó dos de 15 desde la línea de tres puntos en la primera mitad, pero en el tercer cuarto atinó cinco de seis desde larga distancia. Toronto tiene un récord de 7-3 como visitante y 9-2 contra rivales de la Conferencia Este.

El pívot de los Sixers, Joel Embiid (manejo de lesión en la rodilla derecha) se perdió su cuarto partido consecutivo y el noveno de 14 esta temporada. Paul George, quien debutó en la temporada el lunes, fue descartado como parte del manejo de su lesión en la rodilla izquierda.

