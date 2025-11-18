Barrett anota canasta decisiva y Raptors vencen 110-108 a Hornets

RJ Barrett anotó la canasta que rompió el empate con 18 segundos restantes en el último cuarto, Brandon Ingram y Scottie Barnes realizaron bloqueos cruciales en los momentos finales y los Raptors de Toronto ganaron por octava vez en nueve partidos al vencer 110-108 a los Hornets de Charlotte la noche del lunes.

Ingram anotó 27 unidades, Barnes y Barrett sumaron cada uno 16 e Immanuel Quickley añadió 15 tantos y diez rebotes mientras Toronto lograba su cuarta victoria consecutiva.

Ingram puso al público de pie con una impresionante volcada en el cuarto período sobre el novato de los Hornets, el pívot Ryan Kalkbrenner.

Después de la canasta de Barrett que puso a Toronto por delante, Ingram mantuvo la ventaja bloqueando a Kalkbrenner desde atrás. En la última posesión, Barnes lo aseguró bloqueando el intento de Collin Sexton en el último segundo.

Jakob Poeltl anotó 13 puntos y Gradey Dick tuvo diez para Toronto.

Kon Knueppel logró 24 unidades, Miles Bridges añadió 22 y LaMelo Ball tuvo 20, pero los Hornets perdieron por sexta vez en siete partidos. Charlotte tiene un récord de 1-6 como visitante.

Kalkbrenner lideró a Charlotte con diez rebotes.

Los Hornets lanzaron diez de 40 desde la línea de tres puntos, su porcentaje de tiro más bajo desde larga distancia esta temporada.

