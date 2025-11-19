Stephen Curry se perderá el juego de Warriors contra Miami por dolor de tobillo

El viaje de Stephen Curry está terminando un juego antes de lo previsto, ya que los Warriors de Golden State han decidido dejar fuera al líder histórico de triples de la NBA del partido del miércoles por la noche en Miami contra el Heat.

Curry se ausenta debido a molestias en el tobillo derecho. Se torció el tobillo en un partido el viernes en San Antonio y lo hizo de nuevo el martes en un partido en Orlando, pero pudo seguir jugando en ambos encuentros.

El enfrentamiento es el final de un viaje de seis juegos en nueve días para los Warriors, que tienen un récord de 3-2 en el viaje al entrar al miércoles.

Al Horford (manejo de lesión en el dedo del pie izquierdo) y Jonathan Kuminga (tendinitis en la rodilla) también están fuera para Golden State contra Miami, mientras que Jimmy Butler (espalda), Draymond Green (enfermedad) y Buddy Hield (enfermedad) son cuestionables.

El entrenador de los Warriors, Steve Kerr, ha señalado en múltiples ocasiones que un viaje tan largo ya es bastante difícil, pero este se hizo aún más complicado porque el apretado calendario no le dio a su equipo la oportunidad de practicar.

“Todos sabemos cómo ha sido el calendario y sé que el entrenador habló sobre ello... tratamos de no pensar demasiado en ello. Tienes que encontrar la manera de superarlo. Hemos hecho un trabajo decente, dejamos escapar (dos) juegos que sentimos que nos hubiera gustado tener, pero estamos bien ahora mismo”, dijo Curry después de la derrota del martes por la noche en Orlando.

El partido del miércoles será el 17º de Golden State en 30 días para comenzar la temporada y el 12º en la carretera, ambos son los más altos de la liga. Toronto estaba jugando su décimo partido fuera de casa el miércoles y algunos equipos han jugado tan solo cinco fuera de casa; Nueva York estaba jugando su quinto partido fuera de casa de la temporada el miércoles en Dallas.

Kerr ha sido durante mucho tiempo un defensor de acortar el calendario a 72 juegos y, al igual que muchos otros, ha aplaudido a la liga por los movimientos que ha hecho en la programación en los últimos años, como eliminar las temidas series de cuatro juegos en cinco noches. Sabe que su búsqueda de 72 juegos casi con certeza nunca sucederá, pero momentos como estos alimentan su argumento a favor de más días de descanso o práctica.

“Simplemente creo que si realmente nos enfocamos en el producto, sería genial”, dijo Kerr. "Literalmente no hemos tenido una sola práctica en este viaje, ni una. Hemos estado fuera una semana, o más, ocho días, ni una práctica, porque es solo juego, juego, juego. Así que, no solo no hay tiempo de recuperación, tampoco hay tiempo de práctica.

“La liga ha hecho un gran trabajo tratando de proteger a los jugadores al no sobrecargar el calendario con cuatro (juegos) en cinco noches”, continuó Kerr. “Pero ahora básicamente estamos jugando cada dos noches y el lado negativo de eso es que no estamos teniendo tiempo de práctica. Y el desgaste está ahí de todos modos, porque es la acumulación de todos esos juegos y la velocidad y el ritmo y el kilometraje y todo lo demás”.

Después de su vuelo de regreso a casa tras el partido del miércoles, Golden State comenzará una serie de cinco juegos en casa.

___

