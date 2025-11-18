Tyrese Maxey y los 76ers remontan para ganar 110-108 a James Harden y los Clippers

Tyrese Maxey anotó 39 puntos, Paul George tuvo nueve y siete rebotes en su debut de temporada, y los 76ers de Filadelfia se recuperaron para una victoria de 110-108 sobre los Clippers de Los Ángeles, que jugaron mermados, el lunes por la noche.

Quentin Grimes añadió 19 unidades y Andre Drummond tuvo 14 puntos y 18 rebotes mientras reemplazaba a Joel Embiid.

James Harden anotó 28 tantos para los Clippers, que han perdido ocho de nueve. Harden se convirtió en el undécimo jugador en superar los 28.000 puntos en su carrera con una bandeja en el primer cuarto.

Derrick Jones Jr. no jugó tras lesionarse la rodilla en la derrota del domingo 121-118 en Boston. Los Clippers también estuvieron sin Kawhi Leonard (esguince de tobillo/pie) por séptimo juego consecutivo.

Embiid (manejo de lesión en la rodilla derecha) se ausentó por tercer juego consecutivo y octavo de 13 esta temporada.

Los Ángeles controló los primeros tres cuartos y medio y lideró 91-81 con 8:44 restantes gracias a un tiro de larga distancia de Ivica Zubac. Pero Filadelfia utilizó una racha de 14-3 en los siguientes 2:49, culminada por una bandeja de Maxey, para ponerse al frente 95-94. Fue cerrado desde ese punto.

Drummond encestó dos tiros libres para poner a los 76ers adelante 110-106 con 1:08 por jugar. Kobe Sanders encestó un par de tiros libres con 13,8 segundos restantes para acercar a los Clippers a dos antes de que los oficiales señalaran una falta de Kris Dunn sobre Maxey. Pero eso fue revertido a un robo de Dunn tras un desafío de los Clippers, dando a LA una oportunidad de empatar o ganar.

Harden falló en dos intentos de tres puntos en los segundos finales.

