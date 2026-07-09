Ranger Suárez queda fuera del Juego de Estrellas por lesión inguinal

El lanzador venezolano de los Medias Rojas de Boston, Ranger Suárez, se perderá el Juego de Estrellas de la próxima semana después de que lo colocaran el jueves en la lista de lesionados de 15 días por una distensión en la ingle izquierda.

La estancia de Suárez en la lista de lesionados se hizo retroactiva al lunes, un día después de que saliera del juego con dos outs en la tercera entrada en la victoria de Boston por 7-5 ante los Angelinos de Los Ángeles. El zurdo tiene marca de 4-3 con efectividad de 3,15 en 17 aperturas en su primera temporada tras firmar un contrato de 130 millones de dólares por cinco años con los Medias Rojas en la agencia libre.

Suárez, de 30 años, estaba programado para volver a lanzar el sábado ante los Mets de Nueva York.

“Está mostrando cierta mejoría, pero no lo suficiente como para que, si todavía hay algo de dolor y tirantez ahí, nos sintamos cómodos de que va a poder lanzar el sábado”, manifestó el mánager interino Chad Tracy.

Tracy indicó que el equipo está considerando varias opciones para la apertura en Nueva York, incluido Brayan Bello, quien fue enviado a Triple-A Worcester el mes pasado. Con la pausa del Juego de Estrellas acercándose, los Medias Rojas también podrían optar por un juego de bullpen.

Suárez también fue All-Star en 2024, pero se perdió el partido por rigidez en la espalda. El Clásico de Media Temporada de este año es el martes en Filadelfia, donde Suárez pasó sus primeras ocho temporadas en las Grandes Ligas.

“Obviamente estoy triste. Quería poder ir allá, representar a mi equipo y también disfrutar el momento”, expresó Suárez a través de un traductor. “Pero creo que lo mejor para mí es cuidar mi cuerpo y eso es lo que voy a hacer”.

Suárez podría ser reemplazado en el equipo de la Liga Americana por el derecho de los Medias Rojas Sonny Gray, quien tiene marca de 10-1 con efectividad de 2,61 en 16 aperturas. Suárez comentó que tiene esperanzas de salir de la lista de lesionados tan pronto como sea elegible después del receso.

“Los cuatro días que tenemos de descanso, voy a hacer tratamiento y espero no perder ninguna (apertura), pero veremos cómo va”, señaló.

Boston ha ganado seis seguidos y 11 de sus últimos 13 en total tras su victoria por 2-1 sobre los Medias Blancas de Chicago en el cierre de una serie de tres juegos.

Los Medias Rojas jugaron sin el venezolano Willson Contreras, quien comenzó a cumplir una suspensión de cinco juegos por su papel en una pelea que vació las bancas contra Washington el 30 de junio. A Contreras le redujeron la suspensión en dos juegos después de apelar la decisión, y está habilitado para jugar en el Juego de Estrellas.

Contreras también estaba lidiando con algunas molestias después de que una bola de foul le pegara en el pie izquierdo durante la victoria del miércoles por la noche por 5-0. El toletero lidera al equipo con 20 jonrones y 61 carreras impulsadas.

“Intentaremos capear el temporal sin él y seguir jugando buen béisbol”, afirmó Tracy.

Mientras Contreras no estaba disponible, el segunda base Anthony Seigler volvió a la alineación un día después de una colisión en el plato con el receptor Kyle Teel. Se fue de 2-0 con una base por bolas en la victoria.

El infielder Brett Harris fue llamado desde Worcester y fue titular en lugar de Contreras en la primera base. Harris, de 28 años, fue adquirido en un canje con los Athletics el 1 de julio después de que lo designaran para asignación.

Harris conectó un grand slam durante una doble cartelera de ligas menores el miércoles y luego recibió la noticia de que subiría a los Medias Rojas. Se fue de 2-0 y recibió un pelotazo en su primer juego en Grandes Ligas desde el 8 de mayo.

“Acababa de conocer a la mayoría de los muchachos en Triple-A y ahora tengo que reiniciar el proceso aquí. Pero estoy emocionado”, dijo Harris.

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