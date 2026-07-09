Ben Rice pega 2 jonrones y Yankees vencen 12-4 a los Rays para dividirse la serie

Ben Rice conectó dos jonrones e impulsó cinco carreras, Austin Wells también la sacó del parque y los Yankees de Nueva York vencieron el jueves 12-4 a los Rays de Tampa Bay para dividir una serie de cuatro juegos entre los dos mejores equipos de la Liga Americana.

El dominicano Junior Caminero conectó un cuadrangular por los Rays, que tienen una ventaja de cuatro juegos sobre los Yankees en el Este.

Tanto Rice como Caminero competirán en el Derby de Jonrones en Filadelfia la noche del lunes.

Los Yankees, plagados de lesiones, mejoraron a 15-19 sin Aaron Judge, tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana, quien se someterá la próxima semana a nuevas imágenes de su costilla derecha lesionada.

Los Yankees ganaron apenas por tercera vez en 14 juegos. Han perdido siete juegos en la clasificación en ese lapso, mientras los Rays han tenido marca de 10-4.

Los lanzadores de Tampa Bay sumaron 45 ponches y apenas dos bases por bolas en los primeros tres juegos de la serie, antes de que los bateadores de Nueva York, que atravesaban un bache, despertaran con 14 hits y 12 carreras.

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