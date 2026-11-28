El receptor Davante Adams no volverá a entrenar esta semana con los Rams, y es probable que se pierda un sexto partido consecutivo cuando Los Ángeles reciba el jueves por la noche a Kansas City.

El entrenador de los Rams, Sean McVay, confirmó el sábado que los alas cerradas Davis Allen y Tyler Higbee sufrieron lesiones importantes durante la victoria de los Rams por 26-13 sobre Green Bay el miércoles. Allen irá a la lista de lesionados por una lesión en el tobillo, mientras que Higbee no entrenará esta semana debido a una contusión pulmonar.

El liniero ofensivo suplente Bill Murray también se perderá el resto de la temporada tras romperse el tendón de Aquiles contra Green Bay, pero el guardia izquierdo titular Steve Avila volverá a entrenar después de perderse tres partidos por una distensión en el tendón de la corva.

McVay había manifestado optimismo durante varias semanas de que Adams podría regresar contra los Chiefs. Los Ángeles también está sin el receptor All-Pro Puka Nacua, quien se sometió a una cirugía de rodilla que puso fin a su temporada.

En cambio, Adams —seis veces seleccionado al Pro Bowl y líder de la NFL en recepciones de touchdown la temporada pasada— necesitará al menos otra semana de recuperación de una lesión que inicialmente se proyectó que requeriría una ausencia de seis a 10 semanas. Se lesionó en una jugada sin contacto el 18 de octubre.

“No estamos ahí todavía”, dijo McVay. “No sé si lo llamaría un retroceso. Fue una lesión importante la que tuvo, y se recupera rápido, pero aún no estamos al nivel de ponerlo ahí afuera y que sea el tipo totalmente dominante que sabemos que es. Pero lo está afrontando cada día”.

Los Rams (7-4) de manera improbable no han perdido durante la ausencia de Adams, hilando una racha de cinco victorias con una serie de sólidas actuaciones defensivas, seguidas por un juego terrestre dominante en las últimas dos semanas, con Nacua también fuera de acción.

Después de comenzar la temporada con nada menos que cinco alas cerradas en su roster de 53 jugadores para que McVay pudiera implementar las formaciones con tres alas cerradas que incorporó a su ofensiva el año pasado, la profundidad de los Rams en esa posición se ha visto mermada por las lesiones de Terrance Ferguson, Allen e Higbee. Los Ángeles firmó al veterano Jack Stoll desde el equipo de prácticas de los 49ers.

Ferguson está fuera por el resto del año por una lesión en el tobillo, mientras McVay espera que Allen pueda regresar más adelante en la temporada después de que un jugador de los Packers le cayera sobre el tobillo durante una serie ofensiva que terminó en touchdown.

El moretón en el pecho de Higbee es “algo con lo que ya ha lidiado antes”, comentó McVay. “Vamos a tomar la semana y veremos. Ojalá podamos recuperarlo, pero hay que planificar la posibilidad de que no”.

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