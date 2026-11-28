Luka Doncic, de los Lakers de Los Ángeles, fue empujado por un aficionado después de lanzar su muñequera hacia las gradas mientras salía de la cancha tras una derrota ante los Spurs de San Antonio.

Doncic lanzó la muñequera hacia una mujer mientras pasaba caminando, dio unos pasos y se detuvo de golpe. Se dio la vuelta, regresó al lugar donde arrojó el recuerdo y un hombre le regresó la muñequera antes de empujarlo del hombro izquierdo.

El personal de seguridad intervino casi de inmediato, se intercambiaron unas palabras y Doncic se dirigió al vestuario no mucho después.

“Solo lancé mi muñequera como hago en casi todos los partidos. Y luego escuché que ella o él no la quería. Así que volví para recogerla y él simplemente me empujó, y entonces se la di a otra persona”, señaló Doncic a los reporteros.

La NBA suele revisar los incidentes entre aficionados y jugadores, aunque no había indicios el sábado de que se haya abierto alguna investigación.

Los Spurs ganaron el partido 99-96 para avanzar a la ronda de eliminación directa de la NBA Cup.

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