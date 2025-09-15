Raleigh iguala a Mantle y Marineros vencen a Angelinos para liderar el Oeste de la AL

Cal Raleigh igualó el récord de temporada de Mickey Mantle para la mayoría de jonrones por un bateador ambidiestro con su 54º, y los Marineros de Seattle extendieron su racha ganadora a nueve al derrotar a los Angelinos de Los Ángeles 11-dos el domingo, tomando posesión exclusiva del liderato de la AL Oeste por primera vez desde junio.

George Kirby igualó su récord personal con 14 ponches mientras los Marineros completaban una barrida de cuatro juegos y ganaban por vigésima vez en sus últimos 23 juegos en casa.

El dominicano Jorge Polanco tuvo tres dobles y ha logrado dobles en siete juegos consecutivos, igualando el récord de los Marineros.

Kirby (9-7) permitió dos carreras y tres hits en seis 1/tres entradas, sin bases por bolas y dejando el juego después de 101 lanzamientos. También ponchó a 14 Angelinos el ocho de junio en Los Ángeles.

Hendricks (7-10) permitió nueve carreras y diez hits en tres 1/tres entradas.

Por los Angelinos, el venezolano Oswald Peraza de 1-1 con una anotada y una producida. El dominicano Denzer Guzman de 3-2.

Por los Marineros, el cubano mexicano Randy Arozarena de 5-1 con una anotada. Los dominicanos Julio Rodríguez de 3-2 con dos anotadas y dos producidas y Victor Robles de 2-1.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.