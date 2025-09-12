Novato Harry Ford empuja la carrera del triunfo de Marineros ante Angelinos

El novato Harry Ford bateó como emergente un elevado de sacrificio que empujó el jueves la carrera de la victoria de los Marineros de Seattle, 7-6 sobre los Angelinos de Los Ángeles, en 12 innings.

Merced a la victoria, los Marineros alcanzaron a Houston en la cima de la División Oeste de la Liga Americana.

Fue la segunda victoria consecutiva de los Marineros en entradas extra, extendiendo su racha triunfal a seis juegos. El venezolano Leo Rivas conectó un jonrón de dos carreras en la 13ª entrada el miércoles por la noche para completar una barrida de la serie contra los Cardenales de San Luis.

Seattle se convirtió en el primer equipo en disputar juegos consecutivos que duraron al menos 12 innings desde que las Grandes Ligas introdujeron el corredor automático para las entradas extra en 2020.

Mike Trout sacudió el jonrón número 399 de su carrera por los Angelinos, empatando el duelo 4-4 en la quinta entrada después de que quedaron en desventaja por 4-0 en la segunda.

J.P. Crawford impulsó tres carreras por Seattle, incluyendo un sencillo que empató el juego en la 11ª entrada.

Por los Angelinos, el cubano Yoán Moncada de 5-2 con una anotada. Los venezolanos Luis Rengifo de 5-1 con una empujada, Sebastián Rivero de 1-0 con una anotada.El boricua Mathew Lugo de 2-1 con una remolcada.

Por los Marineros, el cubano-mexicano Randy Arozarena de 4-2 con una anotada. Los dominicanos Julio Rodríguez de 5-2 con dos impulsadas, Jorge Polanco de 6-2 con una anotada y una producida, Víctor Robles de 1-1. El venezolano Eugenio Suárez de 5-0.