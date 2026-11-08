Manchester United rescata un empate 4-4 ante Aston Villa tras ir perdiendo 4-2 en el añadido

Manchester United lo hizo de nuevo.

El equipo encajó dos goles en los primeros cuatro minutos ante el Aston Villa el domingo en la Liga Premier, se colocó abajo 4-2 al entrar al tiempo añadido del segundo tiempo antes de remontar para un empate 4-4 en otra noche de caos y drama en Old Trafford.

Queda por ver si este resultado alivia la presión sobre el entrenador Michael Carrick.

El 20 veces campeón inglés llega al parón internacional en el 18vo puesto de la clasificación y en zona de descenso con apenas una victoria en 10 partidos.

Pero los goles tardíos de Joshua Zirkzee y Patrick Dorgu levantaron el ánimo dentro del icónico estadio de United y terminaron con los aficionados vitoreando desenfrenadamente después de protestar a los dueños del club antes del partido.

Después de irse abajo 2-0 ante la Roma dentro de los primeros 17 minutos a mitad de semana en la Liga de Campeones, el United concedió dos veces en los primeros cuatro minutos ante Villa, con Alysson y Nicolas Jackson anotando.

Una vez más hubo una remontada alentadora —Bruno Fernandes anotando desde el punto penal y Youri Tielemans igualando antes del descanso.

Pero Villa pronto reafirmó su dominio en el segundo tiempo, con John McGinn convirtiendo un penal y Leon Goretska agregando un cuarto gol.

United parecía encaminado a su quinta derrota de liga hasta que Zirkzee definió dentro del área y Dorgu cabeceó tras un tiro de esquina.

Brighton en ascenso

Brighton ascendió al segundo puesto de la Liga Premier con una victoria 2-0 ante Brentford.

El Liverpool volvió a la senda del triunfo al vencer 3-1 a Crystal Palace. Los Reds se recuperaron de derrotas consecutivas ante Arsenal en la liga inglesa y Fenerbahce en la Liga de Campeones para sumar tres puntos en la cancha de Palace.

El sobresaliente inicio de campaña de Brighton continuó con su séptima victoria en 10 partidos, lo que lo dejó a cinco puntos del campeón vigente Arsenal, que se mantiene líder.

Mientras que Chelsea cayó en una sorpresiva derrota 1-0 ante Sunderland, que lucha por evitar el descenso. Bournemouth es séptimo tras una victoria 2-1 en Ipswich.

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