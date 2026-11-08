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Lando Norris gana el Gran Premio de Sao Paulo de la F1 y Mercedes asegura el título de constructores

F1-BRASIL
F1-BRASIL (AP)

El piloto de McLaren Lando Norris dominó el Gran Premio de Sao Paulo para ganar el domingo tras salir desde la primera posición de la parrilla.

Max Verstappen, de Red Bull, e Isack Hadjar completaron el podio de la F1 en Interlagos.

El nuevo campeón de la F1, Kimi Antonelli, quien aseguró el título el fin de semana pasado, terminó quinto, mientras su equipo Mercedes se adjudicó el campeonato de constructores.

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Vea aquí la cobertura completa de automovilismo de AP

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