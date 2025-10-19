QB de Cardinals Kyler Murray fuera contra Packers, el segundo juego consecutivo que se pierde

El quarterback de los Cardinals de Arizona, Kyler Murray, se perderá su segundo partido consecutivo debido a una lesión en el pie.

Murray estaba en la lista de inactivos del equipo que se publicó antes del partido del domingo contra los Packers de Green Bay. El veterano Jacoby Brissett comenzará en lugar de Murray.

Murray, de 28 años, tuvo una participación limitada durante los entrenamientos de esta semana y fue catalogado como dudoso el viernes.

Brissett jugó bien para los Cardinals el domingo pasado en su primera titularidad de la temporada, completando 27 de 44 pases para 320 yardas, dos touchdowns y una intercepción en una derrota de 31-27 ante los Colts de Indianapolis.

Los Cardinals descansan la próxima semana y no tienen otro partido hasta que viajen para enfrentar a los Cowboys de Dallas el lunes 3 de noviembre.

