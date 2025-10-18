Lesión de Deebo Samuel lo dejará fuera del partido de los Commanders contra los Cowboys

Deebo Samuel de Washington fue descartado del partido del domingo debido a una dolencia en el talón, lo que dejó a Jayden Daniels y a los Commanders sin ninguno de sus tres principales receptores abiertos para el partido contra los Cowboys de Dallas, su rival acérrimo de la División Este de la Conferencia Nacional.

Samuel había perdido tiempo de práctica en las últimas semanas debido al problema en su talón, pero siempre había logrado estar en uniforme el día del partido hasta ahora. Lidera a Washington con 34 recepciones —nadie más tiene más de 20— y 315 yardas por aire —nadie más tiene siquiera 200.

Asimismo, está empatado en el liderazgo del equipo con tres touchdowns mediante sus recepciones.

Terry McLaurin ya había sido descartado para el domingo debido a una persistente lesión en el cuádriceps. Será el cuarto duelo consecutivo que se pierda. Y otro receptor titular, Noah Brown, fue colocado en la reserva de lesionados esta semana después de perderse los últimos cuatro encuentros por problemas en la rodilla y la ingle.

McLaurin ha estado fuera desde que se lesionó en una recepción de 56 yardas durante una victoria por 42-24 sobre los Raiders de Las Vegas el 21 de septiembre. Hasta esta prolongada ausencia, McLaurin había aparecido en 72 duelos consecutivos de temporada regular para los Commanders.

No se había perdido uno desde finales de la temporada 2020.

Los Commanders recibieron buenas noticias el sábado, activando al guardia derecho titular Sam Cosmi de la lista de físicamente incapacitados para jugar. Aún no ha jugado esta temporada después de romperse un ligamento de la rodilla durante los playoffs.

También sacaron al esquinero Jonathan Jones de la reserva de lesionados. Ha estado fuera desde que se lesionó el tendón de la corva en una derrota durante la Semana 2 contra los Packers de Green Bay.

En otros movimientos, Washington liberó al ala defensiva Jalyn Holmes y ascendió al receptor Robbie Chosen y al tackle defensivo Sheldon Day del equipo de práctica.

