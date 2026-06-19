Qatar se derrumba: pierde 6-0 ante Canadá con 2 expulsados y Abunada entre lágrimas

La derrota de Qatar ante Canadá el jueves en el Mundial fue tan desastrosa que el arquero Mahmoud Abunada pareció derrumbarse entre lágrimas tras el pitazo final, antes de ser consolado por uno de sus compañeros y el canadiense Jacob Schaffelburg.

“Fue un partido duro, porque todo lo que podía salir mal, salió mal. Así es el fútbol a veces”, comentó el entrenador español Julen Lopetegui.

Qatar jugó con dos hombres menos durante la mayor parte del segundo tiempo tras un par de tarjetas rojas y terminó perdiendo 6-0, la peor derrota en la corta historia mundialista del país del Golfo Pérsico. El conjunto qatarí debutó en el torneo como anfitrión en 2022 y perdió 2-0 ante Ecuador, 3-1 frente a Senegal y 2-0 contra Países Bajos.

La segunda tarjeta roja se mostró al mediocampista Assim Madibo, quien derribó por detrás a Ismaël Koné, de Canadá, y le fracturó la parte inferior de la pierna izquierda. Koné fue retirado del campo en camilla y trasladado a un hospital para ser operado.

El sustituto de Koné, Nathan Saliba, clavó un tiro libre desde 20 metros a los 64 minutos para el cuarto gol de Canadá.

Controlar los rebotes fue un problema para los defensores qataríes, que no pudieron despejar el balón después de dos atajadas de Abunada. Canadá realizó 10 remates a puerta, mientras que Qatar no tuvo ninguno.

El lateral izquierdo Homam Ahmed fue el primer jugador expulsado. Su tarjeta amarilla fue elevada a roja a los 33.

“Fue un partido muy duro por muchas razones. Los jugadores hicieron lo mejor que pudieron”, expresó Lopetegui. “Fue muy difícil afrontar este partido con dos jugadores menos en este ambiente”.

Tras el partido, Lopetegui y el entrenador canadiense Jesse Marsch tuvieron un intercambio acalorado.

Marsch señaló que Madibo se disculpó con Koné después del encuentro, pero cuestionó la manera en que reaccionaron los jugadores de Qatar tras la lesión.

“No entiendo una reacción de todo su banquillo para intentar iniciar una pelea sobre si era tarjeta roja cuando acababa de ocurrir una falta clara que le rompió la pierna a un jugador. Así que fue un comportamiento extraño”, dijo Marsch.

Qatar es último del Grupo B, pero aún tiene opciones de avanzar a la fase de eliminación directa. Enfrentará a Bosnia-Herzegovina el miércoles en Seattle.

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Ben Kule es estudiante del Carmical Sports Media Institute de la Universidad de Georgia.

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