Bryan Woo lanza 7 entradas en blanco y Marineros vencen 3-0 a Orioles

Bryan Woo lanzó siete entradas sin permitir carreras, Colt Emerson impulsó dos de las tres anotaciones de Seattle en la primera entrada y los Marineros vencieron el jueves 3-0 a los Orioles de Baltimore.

Woo (6-5), quien trabajó hasta la octava entrada por primera vez esta temporada, permitió apenas tres hits e igualó su máximo del año con nueve ponches. Dio una base por bolas y no ha permitido carreras en sus últimas cuatro aperturas en casa.

Fue una sólida actuación de recuperación para Woo, quien permitió un máximo de su carrera de siete carreras en cinco entradas en la derrota 7-5 en Baltimore el 11 de junio.

El venezolano Eduard Bazardo mantuvo a los Orioles sin anotar en la octava entrada después de que sus dos primeros corredores se embasaran ante Woo. El mexicano Andres Muñoz consiguió tres outs para su 12º salvamento.

El jardinero central dominicano de Seattle Julio Rodríguez, quien salió del juego del miércoles contra los Orioles en la sexta entrada por un espasmo en el tendón de la corva, no jugó. Hizo algo de carrera por la mañana, pero los Marineros le dieron un día de descanso.

Los Marineros anotaron todas sus carreras en la primera entrada con dos outs ante Shane Baz (4-7).

Baz permitió cinco hits la primera vez que enfrentó a la alineación de Seattle y luego no permitió ninguno más. Retiró a 15 de los últimos 16 bateadores que enfrentó antes de salir tras siete entradas. Baz ponchó a nueve y otorgó dos bases por bolas.

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