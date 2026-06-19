Triplete de Jonathan David otorga a Canadá su 1er triunfo en un Mundial: 6-0 ante Qatar

Jonathan David firmó un triplete y Canadá ganó su primer partido de un Mundial en la historia, además de asegurarse prácticamente un pasaje a la ronda de eliminación directa, al triturar el jueves 6-0 a Qatar.

Qatar se quedó con nueve jugadores debido a dos tarjetas rojas en el caótico partido. Homan Ahmed fue expulsado en la primera mitad por una entrada sobre Tajon Buchanan y Assim Madibo recibió una tarjeta roja al comienzo del complemento por un durísimo golpe a Ismaël Koné, quien tuvo que ser retirado en camilla.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, asistió al partido tras haberse perdido el encuentro inaugural de la selección en Toronto la semana pasada debido a la cumbre del G7 en Francia. Estuvo sentado junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Cyle Larin marcó su segundo gol del torneo tras un rebote a los 16 minutos. El qatarí Mahmoud Abunada, despejó de puños una volea de David, pero el balón le cayó a Larin, quien se llevó las manos a las orejas en señal de celebración mientras la multitud vestida de rojo enloquecía.

David amplió la ventaja con una volea de derecha a los 29 minutos. Logró así su primer gol en jugada abierta en más de un año.

Ahmed fue expulsado a los 33. El árbitro inicialmente señaló el punto de penalti, pero tras la revisión del VAR, Canadá recibió un tiro libre justo fuera del área y la tarjeta amarilla inicial que se le había mostrado a Ahmed fue cambiada a roja.

Canadá logró el 3-0 en el tiempo añadido de la primera parte cuando David marcó en una melé justo delante de la portería tras un disparo que rebotó en el travesaño.

Los jugadores qataríes se quedaron con las manos en las caderas, frustrados, mientras Canadá celebraba.

Los jugadores canadienses rodearon inmediatamente a Koné con preocupación al comienzo de la segunda mitad, cuando sufrió la lesión. Madibo también estaba visiblemente angustiado antes de ver la cartulina roja.

Nathan Saliba, que entró como suplente de Kone, marcó de tiro libre a los 64 para poner el 4-0, antes de que Mohamed Manai desviara un disparo que superó a su portero, marcando un gol en propia puerta a los 75.

David completó el triplete en el tiempo de descuento, igualando al argentino Lionel Messi como el único otro jugador con tres goles en un partido en lo que va de este torneo.

El capitán de Canadá, Alphonso Davies, estaba disponible para jugar después de haberse perdido el partido inaugural de su equipo en la Copa del Mundo mientras se recuperaba de una lesión en el tendón de la corva. El lateral izquierdo se lastimó el mes pasado, mientras jugaba para el Bayern de Múnich en las semifinales de la Liga de Campeones.

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