Bobby Witt Jr. pega jonrón antes de salir por lesión en triunfo 14-6 de Reales ante Cardenales

Bobby Witt Jr. conectó el primero de los tres jonrones de Kansas City antes de salir por una molestia en la rodilla derecha, y los Reales sacudieron un récord del club con cinco dobles en una segunda entrada de seis carreras la noche del jueves, camino a una victoria de 14-6 sobre los Cardenales de San Luis.

Jac Caglianone y el venezolano Salvador Pérez también se volaron la barda por los Reales, que establecieron máximos de la temporada en carreras y hits (17). Cada uno de los primeros ocho bateadores en la alineación titular impulsó al menos una carrera.

Witt pegó jonrón en la primera entrada y conectó un sencillo impulsor en la segunda. Pero fue reemplazado por un bateador emergente en la cuarta, después de realizar una jugada barrida en el campocorto en la parte alta del inning.

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