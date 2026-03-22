Ryan Rollins anota 26 puntos en triunfo de Bucks 108-105 y Suns sufren 5ta derrota seguida

Ryan Rollins anotó 26 puntos y capturó 10 rebotes, Kyle Kuzma sumó 20 antes de salir por una lesión y los diezmados Bucks de Milwaukee vencieron el sábado por la noche 108-105 a los Suns de Phoenix.

Los Suns han perdido cinco seguidos. Los Bucks ganaron apenas por tercera vez en 12 partidos.

Rollins encestó un difícil tiro flotado en la pintura con 23,8 segundos para poner a los Bucks arriba 107-104 y añadió un tiro libre con 9,7 segundos por jugar para asegurar la victoria. Encestó 10 de 19 en tiros de campo y también aportó siete asistencias.

Kuzma se marchó en el tercer cuarto debido a rigidez en el tendón de Aquiles derecho.

Los Suns tomaron una ventaja de 82-81 tras tres cuartos y el partido se mantuvo parejo durante todo el último periodo. Un tiro corto de Ousmane Dieng puso a los Bucks al frente 102-97 con 2:21 por jugar.

Jalen Green lideró a los Suns con 24 puntos, mientras que Collin Gillespie aportó 18.

Los Suns no contaron con varios jugadores de la rotación, incluidos Grayson Allen (rodilla), Royce O'Neale (rodilla), Dillon Brooks (mano) y Mark Williams (pie). ___

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