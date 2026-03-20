Argentina confirma amistoso contra Mauritania en reemplazo de Finalissima

De tener programado el duelo ante España por la Finalissima el 27 de marzo, el campeón del mundo Argentina terminará jugando el mismo día un amistoso contra Mauritania, 115 en el ranking de selecciones de la FIFA.

La cancelación del duelo ante el campeón europeo en Qatar previsto para esa fecha por el conflicto en Medio Oriente obligó a la Albiceleste a salir a buscar de apuro rivales para la penúltima fecha de amistosos FIFA antes del comienzo del Mundial el 11 de junio.

Si bien la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) había confirmado a principios de esta semana un partido preparatorio ante Guatemala el 31 de marzo en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, la FIFA no dio el aval debido a que los centroamericanos chocarán contra Argelia el 27 en Italia y los reglamentos no permiten jugar en dos continentes distintos en la misma ventana internacional.

Este viernes, AFA anunció un nuevo rival y un cambio de fecha. El equipo de Lionel Scaloni, segundo del ránking FIFA, recibirá a Mauritania el 27 de marzo, también en la Bombonera. La entidad no informó si Argentina jugará otro amistoso el 31 de marzo.

El seleccionado africano nunca disputó un Mundial y tampoco se clasificó a la última Copa de África.

Tras la conquista de la Copa del Mundo 2022, Argentina no se midió ante rivales europeos en el ciclo entre mundiales, algo inédito en su historia.

Por eso, la Finalissima ante España era la oportunidad ideal para los dirigidos por Scaloni de medir fuerzas ante un firme candidato al título mundial, una prueba que además le hubiera permitido al entrenador argentino sacar conclusiones de cara a la conformación del plantel definitivo que disputará el campeonato organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

Nuevos convocados

Este viernes, además, se oficializó la convocatoria para la fecha FIFA de dos jugadores que no habían sido tenidos en cuenta por Scaloni en la nómina original de 28 citados.

El mediocampista ofensivo Franco Mastantuono, del Real Madrid, y Joaquín Panichelli, delantero del Racing de Estrasburgo, se sumarán al predio de selecciones nacionales de Ezeiza a principios de la próxima semana.

No se reportaron bajas por lesión ni las razones de la nueva convocatoria.

La ausencia de Mastantuono, que ha sumado pocos minutos en las últimas presentaciones del conjunto español en la nómina original había llamado la atención por tratarse de uno de los jóvenes talentos llamados a liderar la renovación del plantel argentino.

Scaloni finalmente dio marcha atrás y también llamó a Panichelli, el delantero argentino que más goles anotó en Europa esta temporada junto a Lautaro Martínez (18).

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