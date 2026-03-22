El doble-doble de Edgecombe ayuda a los 76ers a vencer 126-116 al Jazz

VJ Edgecombe tuvo 22 puntos y 13 rebotes, y Quentin Grimes anotó 26 puntos para liderar la noche del sábado a los 76ers de Filadelfia a una victoria por 126-116 sobre el Jazz de Utah.

Trendon Watford sumó 20 puntos y nueve rebotes, y Adem Bona y Cameron Payne aportaron 16 puntos cada uno —con Payne agregando siete asistencias— por los 76ers, que ganaron por cuarta vez en cinco partidos.

Filadelfia superó 17 pérdidas de balón y superó al Jazz 74-52 en puntos en la pintura.

Ace Bailey encabezó a Utah con 25 puntos, siete rebotes y un máximo de temporada de cinco tapones. Kennedy Chandler añadió 19 puntos en su debut tras firmar un contrato de 10 días con el Jazz más temprano el sábado. Elijah Harkless registró 15 puntos, cinco asistencias y un máximo de temporada de cinco robos. Bez Mbeng tuvo 13 puntos, siete asistencias y seis rebotes en su primera titularidad en la NBA.

Después de que Utah tomó la delantera con una jugada de tres puntos de John Konchar, Philadelphia encadenó una racha de 12-2 que culminó con una volcada en carrera de Edgecombe para ponerse arriba 118-110 con 2:35 por jugar.

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