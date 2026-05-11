Pumas pasa a semifinales del Clausura después de igualar en la vuelta 3-3 con América en la Liga MX

Pumas apeló al reglamento después de perder una ventaja de tres goles para avanzar a las semifinales del Clausura al igualar el domingo 3-3 (6-6 en el global) con America, que dejó ir la oportunidad de avanzar al fallar un penal en los botines de Henry Martin en los minutos finales.

Martin estrelló en la base del poste el cobro del penal que le hubiera dado la ventaja al América a los 87 minutos.

Rubén Duarte, a los tres minutos, Nathan Silva, a los 13, y Jordan Carillo, a los 23, fueron los autores de las dianas durante el dominante inicio de partido de los felinos.

Patricio Salas, a los 30, y un doblete de Alejandro Zendejas, a los 40 (de penal), y a los 61, emparejaron por los visitantes.

A Pumas le da el pase a las semifinales —instancia a la que vuelven por primera vez desde el Apertura 2023— su condición de líder de la fase regular. Su próximo rival será el Pachuca. Para América llegó el final de un torneo irregular en el que avanzaron a la liguilla como octavo de la tabla.

Durante los minutos de dominio, el español Duarte se estrenó como goleador en el curso después de encontrarse un rechace a un disparo de Adalberto Carrasquilla que dio en el travesaño, en una acción que nació de un tiro de esquina.

Diez minutos después, Silva también festejó su primer tanto del campeonato, aprovechando una mala marcación para rematar de cabeza un nuevo tiro de esquina que sorprendió al arquero Rodolfo Cota.

El abrumador dominio universitario encontró un nuevo gol pasados los veinte minutos en un contragolpe que condujo Carrillo desde el medio campo y, al llevar al área, sacó un disparo que dejó sin opciones a Cota.

La reaccion azulcrema llegó con un efectivo cabezazo de Salas tras un tiro de esquina que hizo remecer las redes.

Zendejas marcó su segundo penal en la serie —tercero para las Águilas— con un tiro a media altura luego de que el árbitro César Ramos recurrió al video para señalar una mano de Pedro Vite dentro del área.

Durante el octavo minuto de un largo descuento previo al descanso, América volvió a encontrar las redes con un cabezazo de Erick Sánchez a un primer testarazo de Miguel Vázquez tras un tiro de esquina, pero la diana no subió al marcador por una milimetrica posición adelantada que se marcó desde el VAR.

En el complemento, Zendejas celebró su doblete al entrar hasta el área chica para rematar un centro a segundo poste de Brian Rodríguez, que terminó en el fondo de la portería después de que el arquero costarricense Keylor Navas se quedó atorado bajo el marco.

Los minutos finales los Pumas vivieron en su campo y estuvieron cerca de verse fuera del torneo después de que César Ramos marcó el segundo penal de la velada (el cuarto de la serie para las Águilas) por un juego peligroso de Ángel Azuaje al pegar con el pie la cabeza de Ramón Juárez.

Martin hizo su ejecución rasa, pero pegó en el poste para sentenciar la eliminación americanista por su peor posición en la tabla.

Pachuca pone fin al reinado de Toluca

Enner Valencia y Kenedy hicieron los goles con los que Pachuca venció en casa 2-0 al Toluca el domingo, para acabar con el reinado del vigente bicampeón de la Liga MX al verse superado por un global de 3-0 en su serie de cuartos de final de la liguilla del torneo Clausura.

Valencia abrió la cuenta a los 10 minutos, después de cobrar un penalti por una falta que él mismo recibió al ingresar al área por parte de Marcel Ruiz.

Kenedy hizo más amplia la distancia en el marcador a los 48, luego de cuajar un veloz contragolpe por el centro, que definió magistralmente al pasar los linderos del área.

Con este resultado, los Diablos Rojos vieron el final de su dominio en el futbol mexicano luego de haber conquistado los más recientes títulos del Apertura 2025 y Clausura 2025.

Pachuca volverá a jugar la instancia de las semifinales por primera ocasión desde el torneo Apertura 2022, en el que conquistó su séptimo título luego de golear 8-2 al Toluca en la final.

Valencia volvió a ser el factor diferencial con su segunda diana de la eliminatoria ante un rival que dispuso de varias rotaciones de inicio, luego de haber jugado a media semana en las semifinales de la Copa de Campeones de CONCACAF.

Con la desventaja de dos goles en el global, los escarlatas tuvieron un par de opciones en el curso de la primera mitad que terminaron con balones en los postes después de disparos lejanos de Pável Pérez y Nicolás Castro.

Del otro lado, la efectividad de los Tuzos fue diferencial cuando Kenedy fue habilitado por Alexéi Domínguez para escaparse por el centro del campo hasta llegar al área rival y superar con su remate al arquero Luis García para hacer el segundo tanto.

Jesús Angulo estrelló el tercer remate del Toluca en el poste en la recta final, cuando sacó un potente derechazo dentro del área por sector izquierdo y se le negó la anotación por el impacto en el madero.

Los Diablos Rojos del Toluca ahora deberán enfocarse en la final de la Copa de Campeones de CONCACAF, duelo en el que se medirán como locales el sábado 30 de mayo a los Tigres, que fueron eliminados de la liguilla el sábado luego de caer 2-0 ante Chivas para quedar fuera por criterios de desempate tras una igualada 3-3 en el global y mejor posición en la tabla del Guadalajara.