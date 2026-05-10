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El doble impulsor de Buxton en la 11ª da a los Mellizos triunfo 2-1 sobre Guardianes

MELLIZOS GUARDIANES
MELLIZOS GUARDIANES (AP)

Byron Buxton conectó un doble que pegó en la pared del jardín izquierdo-central con un out en la 11.ª entrada, remolcó al corredor automático Matt Wallner, y los Mellizos de Minnesota vencieron la noche del sábado por 2-1 a los Guardianes de Cleveland.

Buxton también impulsó la primera carrera de Minnesota y consiguió el único otro hit del equipo, al disparar su 22.º jonrón de apertura de por vida en el tercer lanzamiento del juego de Tanner Bibee. Los Mellizos y los Guardianes terminaron con dos hits cada uno.

Cleveland llenó las bases con un out en la novena y la décima, pero Eric Orze (1-1) salió de ambos apuros en 1 2/3 entradas. El dominicano Luis García lanzó la 11.ª para apuntarse su primer salvamento.

Peyton Pallette (1-2) permitió una carrera sucia en dos entradas, mientras que el líder de la División Central de la Liga Americana, Cleveland, vio cortada su racha de tres victorias.

Los Guardianes empataron 1-1 en la cuarta cuando el dominicano José Ramírez conectó un sencillo ante Joe Ryan, se robó la segunda base y anotó con el hit de Kyle Manzardo por el centro. Ryan trabajó seis entradas y permitió dos hits.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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