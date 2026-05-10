Nico Williams se lesiona en encuentro del Athletic Bilbao y genera preocupación antes del Mundial

El delantero español Nico Williams tuvo que ser sustituido antes del descanso en la derrota el domingo 1-0 del Athletic Bilbao ante el Valencia en casa lo que generó preocupación de cara al Mundial.

Williams pareció sufrir una lesión en los isquiotibiales y fue reemplazado por su hermano Iñaki Williams a los 37 minutos en el estadio de San Mamés.

Nico Williams ya había estado de baja varias semanas a principios de este año por otra lesión.

El Athletic no difundió de inmediato detalles sobre el problema del domingo.

“Iba bastante cojo, nunca había sentido ese esa molestia, ese dolor”, comentó Iñaki tras el partido. “Toca esperar, cruzar los dedos, que que sea lo menor posible”.

Nico Williams, de 23 años, ha sido habitual en la convocatoria de España, jugando en ataque junto al barcelonista Lamine Yamal, quien también está lesionado.

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, anunciará una prelista de 55 nombres para el Mundial el lunes.

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