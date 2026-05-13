Guillermo Ochoa inspira en México, pero Aguirre guarda su carta bajo los tres postes

En cada oportunidad que tiene el técnico Javier Aguirre aprovecha para destacar el liderazgo de Guillermo Ochoa, quien se apresta para estar en el sexto Mundial de su carrera. Los compañeros del arquero de 40 años también lo ven así.

Ochoa se incorporó la víspera a los entrenamientos de la selección de México que se prepara para debutar en la Copa Mundial el próximo 11 de junio, y el impacto que tiene en el vestuario con sus compañeros fue inmediato.

“Es algo grandioso para nosotros el poder compartir la cancha y la concentración con él, se siente esa vibra de cómo él lo está viviendo, es una persona de admiración”, dijo el miércoles el delantero Guillermo Martínez, quien podría disputar su primer Mundial.

Ochoa, suplente en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, podría alcanzar la media docena de mundiales en la próxima eddicón. Únicamente el argentino Lionel Messi y ek portugués Cristiano Rolando, las dos figuras más luminosas del fútbol desde la década de 2000, podrían tener el mismo número que el mexicano.

Hasta ahora Ochoa está empatado con Andrés Guardado, Rafael Márquez y Antonio Carbajal como los únicos mexicanos en aparecer en cinco mundiales.

“Es algo que puede admirar todo el país porque no es fácil lo que él está consiguiendo y primeramente Dios estaremos todos ahí con él”, sostuvo Martínez previo al entrenamiento del miércoles. “Lo que puedo decir es que Ochoa es uno de los grandes del mundo, lo tenemos claro, a alguien de su jerarquía y liderazgo le podemos aprender mucho”.

Hasta ahora Aguirre no ha confirmado que Ochoa estará en la lista definitiva. Los porteros con puesto seguro son Raúl Rangel, quien ha sido titular en todos los partidos amistosos del año y se perfila para estar en el once inicial ante Sudáfrica el 11 de junio. El otro es Carlos Acevedo, quien estará en su primer Mundial.

Ochoa, quien ha dicho que se retirará de la selección y probablemente de las canchas al terminar el Mundial, terminó su participación con el AEL Limassol de Chipre y voló a México para hacer anuncios comerciales y se reportó antes que el resto de jugadores de Europa.

“Es un ícono para todos, al menos para mí es una figura porque crecí viendo la selección de México y ‘Memo’ ya era el portero”, dijo el volante Erik Lira. “Sé que el vivirá el Mundial diferente porque es su último y parece un niño, es el primero en el gimnasio, por eso un privilegio estar con él en la cancha”.

¿Podría sorprender Ochoa?

Previo al Mundial de Sudáfrica 2010, Ochoa fue titular en todos los partidos amistosos de México y parecía que su debut sobre la cancha en un Mundial era inminente.

Sin embargo, Aguirre —en su segunda etapa como seleccionador del Tri— sorprendió y mandó al campo al veterano Óscar Pérez en un partido inaugural ante Sudáfrica.

Ahora el titular en los amistosos ha sido Rangel, quien ha sacado notas altas con su club Chivas, pero no ha disputado ningún torneo internacional con la selección mexicana y ha quienes cuestionan su experiencia para el torneo.

Aguirre se ha negado a declarar quién será su titular para el debut y se limita a decir que la portería es uno de los puestos que no le quita el sueño.

“Yo estoy contento juegue quien juegue”, dijo Aguirre.

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Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa