Cruz Azul reacciona en 2 ocasiones e iguala 2-2 ante Chivas en ida de las semifinales de la Liga MX

Cruz Azul debió reaccionar en un par de ocasiones para saldar el miércoles con un 2-2 frente a las Chivas el partido de ida de las semifinales de la liguilla del torneo Clausura, en el último partido en el Estadio Azteca hasta la inauguración del Mundial.

Santiago Sandoval, a los 29 minutos, y Ángel Sepúlveda, a los 50, convirtieron las dianas del Guadalajara.

Carlos Rodríguez, a los 37, y Osinachi Ebere, a los 56 (de penal), empataron en las dos ocasiones por el conjunto local.

Chivas será el anfitrión para el encuentro de vuelta en el Estadio Jalisco, donde le basta con el empate global para volver a una final en la Liga MX por primera ocasión desde el torneo Clausura 2023.

Cruz Azul no pudo sacar la ventaja como anfitrión para reforzar las aspiraciones de disputar su primera final desde el torneo Clausura 2024, en el duelo con el que el estadio capitalino, rebautizado como Banorte, concluye su actividad de clubes.

Cerrará sus puertas hasta el 11 de junio, cuando se realice la inauguración de la Copa del Mundo entre México y Sudáfrica.

Los rojiblancos no podrán utilizar el próximo sábado el Estadio Akron, que a partir de esta semana queda bajo la custodia de las autoridades de la FIFA, al igual que el BBVA de Monterrey y el Banorte de la capital, al ser las sedes mexicanas para la justa del orbe.

Chivas no fue capaz de mantener en un par de ocasiones la ventaja. Abrieron el marcador por conducto de Sandoval, con el que fue su tercer gol consecutivo en la liguilla para su equipo, gracias a que aprovechó un yerro del arquero Hiram Mier, quien no pudo sujetar un disparo de Ricardo Marín.

Rodríguez empató con un soberbio tanto, después de ser lanzado por José Paradela por la banda derecha, echar un vistazo a la portería y al llegar al área para efectuar un remate bombeado de vaselina que superó al arquero Óscar Whalley.

El Rebaño volvió a ponerse en ventaja con un gran remate de cabeza picado del excementero Ángel Sepúlveda, quien no celebró el tanto ante el que fue su equipo antes de llegar al Guadalajara.

La reacción de “La Máquina” volvió a ser inmediata, gracias a una falta que Ebere recibió en los linderos del área y fue señalada como penal después de la intervención del VAR, luego de que el árbitro Maximiliano Quintero Hernández había hecho la marcación cerca del rectángulo. El nigeriano Ebere hizo un efectivo cobro arriba para salvar la igualada.

La segunda de las semifinales de la Liga MX, con el partido de ida entre Pachuca y Pumas, está programada para este jueves.

Los duelos de vuelta de ambas series están programados para el sábado 16 de mayo (Chivas vs. Cruz Azul) y el domingo 17 de mayo (Pumas vs. Pachuca).

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