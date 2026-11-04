Pulisic, Balogun y McKennie vuelven con EEUU para cuartos de Liga de Naciones contra Haití

Los delanteros Christian Pulisic y Folarin Balogun y el mediocampista Weston McKennie reaparecerán con la selección nacional de Estados Unidos para su cruce de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF contra Haití.

La lista de 25 jugadores del técnico Mauricio Pochettino, anunciada el miércoles, incluyó a 19 de los futbolistas que estuvieron con el equipo para los amistosos de septiembre y octubre y a la mitad de los 26 que llevó al Mundial de este año.

Pulisic se perdió esos amistosos al culminar su recuperación de una microfractura de la tibia y el peroné derechos, sufrida en la derrota 4-1 ante Bélgica en los octavos de final del Mundial.

Balogun, cuya suspensión por tarjeta roja en el Mundial fue levantada de manera controvertida tras una llamada telefónica del presidente estadounidense Donald Trump al titular de la FIFA Gianni Infantino, fue excluido de esos amistosos cuando no jugó en los primeros cuatro partidos de la temporada de la liga francesa con Mónaco, después de que se frustrara un posible traspaso al Everton de la Liga Premier.

El defensor Reed Baker-Whiting (Nashville) y el mediocampista Santiago Castañeda (Paderborn), de padre colombiano, podrían debutar con la selección. El defensor Bryan Reynolds (Rennes) regresa al equipo por primera vez desde la Copa Oro de la CONCACAF de 2023.

Pochettino incluyó al delantero Cavan Sullivan, quien debutó con la selección en septiembre dos días antes de cumplir 17 años y se convirtió en el goleador estadounidense más joven una semana después contra México.

Entre los jugadores no convocados están el arquero Matt Turner, los defensores Max Arfsten, Cameron Carter-Vickers, Mark McKenzie y Joe Scally, y el extremo Tim Weah.

Estados Unidos, número 16 del ranking de la FIFA, enfrentará a Haití, ubicado en el puesto 84, el 14 de noviembre en Miami y el 17 de noviembre en Cincinnati.

El ganador avanzará a las semifinales de la Liga de Naciones, que se disputarán del 22 al 30 de marzo en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

Lista de EEUU

Arqueros: Matt Freese (New York City), Diego Kochen (Lyngby), Brian Schwake (Nashville).

Defensores: Reed Baker-Whiting (Nashville), George Campbell (West Bromwich Albion), Sergiño Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Neil Pierre (Filadelfia), Bryan Reynolds (Rennes), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Auston Trusty (Celtic).

Volantes: Tyler Adams (Bournemouth), Mathis Albert (Borussia Dortmund), Sebastian Berhalter (Middlesbrough), Santiago Castañeda (Paderborn), Weston McKennie (Juventus), Adri Mehmeti (New York Red Bulls), Gio Reyna (Estrasburgo), Malik Tillman (Bayer Leverkusen).

Delanteros: Folarin Balogun (Monaco), Justin Ellis (Orlando), Julian Hall (New York Red Bulls), Christian Pulisic (AC Milan), Cavan Sullivan (Filadelfia).

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP