Lyon lamenta el momento de la salida del técnico Paulo Fonseca al Sporting Lisboa

El técnico de Lyon Paulo Fonseca se marcha para incorporarse al Sporting de Lisboa, confirmó el club de la liga francesa el miércoles.

Lyon, siete veces campeón de Francia, señaló en un comunicado que lamentaba la salida de Fonseca, “en particular por producirse a mitad de temporada”.

Agregó que a Fonseca, quien se incorporó en enero de 2025, lo contactaron después de que el Sporting se separara esta semana del entrenador Rui Borges.

Fonseca había anunciado que existía la posibilidad de que pudiera dejar el club francés tras la victoria 2-0 de Lyon ante Angers el domingo.

Lyon atraviesa un gran momento: marcha tercero en la clasificación de la Ligue 1 tras nueve partidos, a solo tres puntos del líder Paris Saint-Germain.

“En vista de sus deseos claramente expresados, la dirección consideró que mantener una relación de trabajo que ya no podía garantizar el compromiso total esencial para el éxito del proyecto no redundaba en el interés del club”, resaltó Lyon.

“En una etapa tan crucial de la temporada, el Olympique Lyonnais considera que todos en el club deben estar plenamente comprometidos y concentrados en sus objetivos”, añadió.

Lyon informó que Jorge Maciel se hará cargo hasta la próxima pausa internacional, a la espera del nombramiento del sucesor de Fonseca. Dirigirá al equipo contra la Real Sociedad en la Liga Europa el jueves, seguido del partido del domingo como visitante ante Brest en la Ligue 1.

Lyon indicó que el Sporting pagará 5 millones de euros (5,6 millones de dólares) como compensación por la rescisión anticipada del contrato de Fonseca, que se extendía hasta finales de junio de 2027.

El Sporting se ubica tercero en la liga portuguesa, ya a nueve puntos del líder Porto. En la Liga de Campeones, suma tres victorias en cuatro partidos.

Fonseca ganó la Supercopa de Portugal con el FC Porto en 2013 y la Copa de Portugal con Braga en 2016. También entrenó a Shakhtar Donetsk, donde conquistó tres dobletes de liga y copa (2017, 2018, 2019) y la Supercopa de Ucrania en 2017.

El técnico portugués dirigió después a la Roma entre 2019 y 2021 antes de incorporarse a Lille en junio de 2022, donde ensambló uno de los equipos más ofensivos de Francia pese a trabajar con un presupuesto limitado.

Más recientemente, tuvo menos éxito en el AC Milan, con apenas 12 victorias en 24 partidos en todas las competiciones.

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