PSG no contará con Akliouche ni Hakimi en partido de Ligue 1 ante Troyes

Paris Saint-Germain no contará con Maghnes Akliouche ni Achraf Hakimi para el partido de la Ligue 1 del sábado contra Troyes.

Los líderes de la Ligue 1 informaron en un comunicado el viernes que Akliouche sufrió una lesión en el gemelo durante la goleada 6-0 a Villarreal en la Liga de Campeones a mitad de semana y seguirá bajo tratamiento en los próximos días. Se esperaba que Akliouche fuera convocado por el seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, para los próximos partidos de la Liga de Naciones.

En cuanto a Hakimi, al lateral derecho de Marruecos se le ha concedido algo de tiempo libre antes del inicio de la ventana internacional.

El PSG indicó que Ousmane Dembélé, Marquinhos y Nuno Mendes, quienes se perdieron el partido contra Villarreal por lesiones en el muslo, han reanudado los entrenamientos de manera individual, mientras que el ausente de larga duración Khvicha Kvaratskhelia (rotura del ligamento cruzado anterior) sigue fuera de acción.

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