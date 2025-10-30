Stay up to date with notifications from The Independent

PSG: Désiré Doué estará varias semanas fuera por desgarro muscular

AP Noticias
Jueves, 30 de octubre de 2025 10:28 EDT
DESIRE DOUE
DESIRE DOUE (AP)

El Paris Saint-Germain echará de menos a su delantero Désiré Doué al menos varias semanas después de sufrir un una lesión muscular en la pierna derecha, informó el jueves el reinante campeón de Europa y Francia.

Doué fue retirado en camilla durante la segunda mitad del empate 1-1 contra Lorient en la Ligue 1 el miércoles.

El PSG se enfrentará a Bayern Múnich en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones el martes,. Ambos equipos salieron victoriosos de sus primeros tres partidos.

Doué, de 20 años, se perdió varias semanas a principios de la campaña debido a una distensión en la pantorrilla.

En mayo pasado, anotó dos veces cuando el PSG goleó 5-0 al Inter de Milán en la final de la Liga de Campeones para alzar la Copa de Europa por primera vez.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

