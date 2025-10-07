Preocupa seguridad para el partido Italia-Israel mientras manifestantes exigen suspenderlo

El partido de clasificación para la Copa del Mundo de Israel en Italia la próxima semana se espera que atraiga a más manifestantes pro-palestinos fuera del estadio de fútbol en Udine que espectadores con entradas dentro de la arena.

Los manifestantes ya se acercaron a las puertas del centro de entrenamiento de Italia en Florencia la semana pasada para exigir que el partido no se juegue debido a la guerra en Gaza, como parte de una huelga nacional que vio a millones de activistas tomar las calles.

El entrenador de Italia, Gennaro Gattuso, reconoció desde dentro del centro de entrenamiento de Coverciano que fue objetivo: "No va a ser un ambiente tranquilo", afirmó el martes. "Habrá 10.000 personas fuera del estadio y cinco o seis mil dentro del estadio."

Hasta el lunes, solo se habían vendido 4.000 entradas para el partido del próximo martes en el Stadio Friuli.

Mientras la UEFA había estado considerando suspender a Israel por la guerra y el alcalde de Udine, Alberto Felice De Toni, había pedido que se pospusiera el juego, con Italia intentando desesperadamente evitar no clasificarse para un tercer Mundial consecutivo, el campeón de cuatro veces no planea arriesgarse a no jugar.

"Tenemos que jugar este partido. Porque si no lo hacemos, lo perderemos 3-0", dijo Gattuso, refiriéndose a la regla para partidos perdidos por incomparecencia. "El presidente de la federación italiana de fútbol, Gabriele Gravina, lo explicó muy bien."

También hubo tensión en el campo entre los dos equipos después del pitido final cuando Italia superó 5-4 a Israel en un emocionante partido de nueve goles el mes pasado en la neutral Hungría, donde Israel ha estado jugando sus partidos "en casa" durante la guerra.

Los manifestantes en Italia y en otros lugares también han estado reaccionando a una misión de ayuda internacional bloqueada por las fuerzas israelíes.

"Es angustiante ver lo que está sucediendo a personas inocentes y niños", expresó Gattuso. "Te duele el corazón."

Italia e Israel están igualados a seis puntos detrás del líder del grupo, Noruega, con solo el primer lugar del grupo clasificándose directamente para el torneo del próximo año en América del Norte.

Los que terminen en segundo lugar avanzan a un playoff, la etapa donde Italia fue eliminada por Suecia y Macedonia del Norte y quedó fuera de las Copas del Mundo de 2018 y 2022, respectivamente.

"Considerando que estamos tratando de llegar a la Copa del Mundo y necesitamos dar nuestro máximo, estoy seguro de que pueden entender que hubiera preferido jugar un partido en casa con el entusiasmo que vimos en Bérgamo hace un mes", comentó Gattuso, refiriéndose a una victoria 5-0 sobre Estonia.

Israel también podría enfrentar protestas durante una visita a Noruega el sábado.

La federación de fútbol noruega se comprometió a donar sus ganancias de la venta de entradas para el partido en Oslo al trabajo humanitario en Gaza por Médicos Sin Fronteras.

Italia jugó contra Israel en Udine el pasado octubre en la Liga de Naciones. Ese partido transcurrió sin incidentes en medio de una fuerte presencia policial y a pesar de una manifestación pro-palestina antes del juego. Italia ganó 4-1.

