Copa Mundial de la FIFA 2026: precios “variables” de las entradas podrán oscilar entre los $60 y los $6.000

La FIFA anunció el miércoles que los precios de las entradas para la Copa Mundial 2026 comenzarán en 60 dólares para los asientos más baratos de la fase de grupos, mientras que las entradas más caras costarán $6.730.

Las ventas no empiezan hasta octubre, así que es posible que haya cambios de aquí a entonces.

Según un funcionario de la FIFA, que habló con los periodistas el martes, la liga utilizará “precios variables” —también conocidos como precios dinámicos— para fijar los precios de sus entradas para el Mundial, según informó The Athletic, suplemento deportivo del New York Times.

El precio variable significa que el coste de las entradas cambiará entre octubre y el sorteo de la Copa Mundial del 5 de diciembre, y que en ese periodo se determinarán muchos de los partidos de la fase de grupos, así como las fechas y las sedes.

Los precios dinámicos también se utilizaron para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA de este año, con precios que oscilaban entre $13,40 y $473,90, informa ESPN.

open image in gallery El estadio Rose Bowl de Pasadena, California, EE. UU., es una de las sedes propuestas para el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Funcionarios de la FIFA dijeron que la liga utilizaría “precios variables” para determinar los precios de las entradas para el torneo

“Adaptaremos los precios según la demanda que veamos, y según el inventario restante”, dijo el funcionario de la FIFA en la llamada.

Algunos aficionados tendrán la oportunidad de hacerse con entradas anticipadas gracias a un sorteo que se celebrará el 10 de septiembre. Los aficionados que deseen participar en la lotería tendrán que inscribirse para una selección aleatoria. Los seleccionados tendrán la oportunidad de comprar hasta 40 entradas, un máximo de cuatro por partido individual, y para un máximo de 10 partidos. Los aficionados que deseen participar en esa lotería necesitarán una tarjeta Visa para entrar en el proceso de selección aleatoria.

La segunda fase de venta de entradas se extenderá de octubre a diciembre, e incluirá otra fase de lotería antes de un periodo de venta por orden de llegada, según el funcionario de la FIFA.

open image in gallery Algunos aficionados tendrán la oportunidad de obtener entradas anticipadas gracias a un sorteo que se celebrará el 10 de septiembre ( Getty Images )

“Creo que el mensaje es: 'Consigue tus entradas pronto', especialmente si sabes dónde vas a estar porque vives en esa ciudad o eres fan de las tres naciones anfitrionas; en ese caso, ya sabes cuándo y dónde jugarán”, dijo Heimo Schirgi, director de operaciones de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, según ESPN. Añadió: “Así que insistimos en la importancia de adquirir las entradas con antelación, porque puede pasar cualquier cosa”.

Al parecer, las entradas se dividen en cuatro categorías: las de categoría 1 son las más caras y las de categoría 4, las más baratas. Funcionarios de la FIFA dijeron que por el momento no se había fijado ninguno de esos precios.

Tampoco se sabe cuántas entradas de $60 habrá disponibles, ni qué porcentaje de un estadio incluirá asientos de categoría 4. El funcionario de la FIFA dijo que el porcentaje “no [sería] insignificante”.

El torneo del año que viene se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en 11 sedes estadounidenses, tres mexicanas y dos canadienses. El torneo de 2026 amplía el número de equipos participantes de 32 a 48 y de 64 partidos a 104.

Traducción de Sara Pignatiello