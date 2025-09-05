Panamá rescata insípido empate 0-0 en inicio de fase final de eliminatorias de CONCACAF al Mundial

Panamá rescató un insípido empate sin goles el jueves en su visita a Surinam al arrancar la ronda final de las eliminatorias de la CONCACAF al Mundial del 2026.

Los dirigidos por el técnico hispano-danés Thomas Christiansen terminaron acechando pero sin contundencia, para sumar un punto en el Grupo A, donde militan también Guatemala y El Salvador, que se medían más tarde.

Doce selecciones distribuidas en tres llaves buscan en esta fase los tres pasajes directos al Mundial y dos para un repechaje internacional. Canadá, Estados Unidos y México están clasificados por la zona en su calidad de coanfitriones del Mundial.

Era la primera vez que ambas selecciones se enfrentaban en una fase eliminatoria decisiva, pero Panamá — 30mo en el ranking de la FIFA y pasado subcampeón de la Liga de Naciones de la CONCACAF — arribó al estadio con cancha sintética Dr. Franklin Essed de Paramaribo como gran favorito sobre Surinam (136to en el escalafón).

Fue el equipo local el que llevó peligro en los primeros tramos, superando en velocidad a los panameños. A los 9 minutos, el atacante Richonell Margaret se pedió una clarísima al mandar la pelota a las nubes frente al arco tras un pase al centro del área de Djevencio van der Kust.

Adalberto Carrasquilla replicó de inmediato por Panamá con un disparo mandado al córner desde fuera del área, en lo que fueron las ocasiones de gol más claras generadas antes que arreciera un aguacero, que dificultó más el trámite del partido.

Sobre la media hora, Panamá casi festeja con un remate rasante de Michael Murillo, del Olympique de Marsella, que sacudió la base del poste izquierdo.

El complemento arrancó más movido, con Panamá presionando y el local respondiendo con rápidos contraataques. El visitante centroamericano se salvó cuando un remate de Denzel Jubitana, que entró al área con la defensa descolocada y asistido por la banda, pegó en el horizontal.

Surinam también salió ileso de la presión canalera. Ismael Díaz, el goleador de la pasada Copa Oro e integrante de León mexicano, estremeció en el poste un tiro a centro de Carrasquilla, y Andrés Andrade, frente al arco en otra llegada, la mandó alto, mientras que el visitante asustaba en esporádicos contragolpes.

Sobre el final, el portero surinamés despejó un cabezazo a bocajarro de José Fajardo, quien entró en la segunda mitad. Su colega de Panamá también sacó un tiro que iba rumbo a gol, en los últimos instantes.