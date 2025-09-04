Las campeonas del US Open solían recibir un trofeo más pequeño que los hombres, ahora es igual

Coco Gauff se sorprendió al ver lo mucho más pequeño que era la réplica del trofeo que se pudo llevar a casa tras ganar el Abierto de Francia este año en comparación con el trofeo con el que posó en la cancha de Roland Garros. Incluso hizo un TikTok sobre la discrepancia, que fue visto por más de dos millones de personas.

¿Por qué Gauff se sorprendió tanto por lo que llamó la "versión en miniatura"?

"Honestamente, no sabía el tamaño que iba a tener... Sé que nunca te llevas el original, pero cuando gané el Abierto de Estados Unidos, me dieron uno del mismo tamaño (trofeo), con mi nombre grabado en él", dijo Gauff a The Associated Press. "Así que simplemente asumí que Roland Garros sería igual".

En realidad, resulta que el campeonato de Gauff en el Abierto de Estados Unidos de 2023 marcó la primera vez que la ganadora de individuales femeninos en Nueva York recibió una copa de plata significativamente más grande que la que se usa en la ceremonia posterior al partido. Su réplica mide 19,5 pulgadas (49 centímetros) de alto, el mismo tamaño que el original y el trofeo de recuerdo de los hombres, y 7,5 pulgadas (19 centímetros) más grande que el trofeo original de las mujeres.

Ese, al igual que el original de los hombres, se exhibe durante el torneo en una caja de vidrio cerrada con llave cerca de donde los jugadores ingresan a la arena principal del evento y se entregará brevemente a quien gane la final femenina el sábado en el Estadio Arthur Ashe.

Desde 1987, cuando comenzó la tradición de proporcionar recuerdos en Flushing Meadows, hasta hace dos años, la campeona femenina se llevaba a casa una copia de 12 pulgadas (30,5 centímetros) de alto. Pero la Asociación de Tenis de Estados Unidos pidió a Tiffany & Co. que creara réplicas para las mujeres que coincidieran con el tamaño de los hombres. Ese cambio coincidió con el 50 aniversario del movimiento del torneo en 1973 para pagar premios iguales a mujeres y hombres, a instancias de la entonces jugadora Billie Jean King.

"La igualdad está en nuestro ADN aquí en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA. Todo lo que hacemos, somos muy intencionales sobre la igualdad... y queríamos hacer lo mismo en lo que respecta a los trofeos de los campeones", dijo Stacey Allaster, directora del torneo del Abierto de Estados Unidos, en una entrevista.

"Tuvimos una conversación directa: ¿Deberíamos crear un nuevo trofeo de campeona de individuales femeninos? Al final, tomamos la decisión de mantener la historia y no cambiar el trofeo en sí, pero asegurarnos de que el trofeo de réplica fuera del mismo tamaño que el de los hombres", dijo Allaster, quien es la directora ejecutiva de tenis profesional en la USTA. "Los trofeos son tan icónicos para la historia de este campeonato, y simplemente no sentimos que fuera lo correcto alejarse de esa historia, pero... (queríamos) poder otorgar a los campeones de individuales los mismos tamaños".

King no estaba al tanto del cambio hasta que la AP le preguntó al respecto.

"No sabía que hicieron eso. Es fantástico. Es igual", dijo King. "Envía un mensaje muy positivo de que importamos igual. Nuestro trofeo es igual de grande".

