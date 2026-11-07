Porzingis se aleja de la NBA para priorizar su salud y deja en vilo su futuro

El pívot de los Warriors de Golden State, Kristaps Porzingis, anunció que se aleja del baloncesto para priorizar su salud debido a un asunto no revelado en una publicación en redes sociales el viernes.

Porzingis no dio a conocer la naturaleza del problema en un mensaje publicado en su cuenta de X, y el jugador de 31 años no dejó claro si volverá a jugar.

“Tenía muchas ganas de hacerlo con este grupo, pero a medida que aumentaba la carga, mi cuerpo no respondió como esperaba”, escribió Porzingis.

“Estoy bien, pero sé lo que se necesita, y no estoy donde quiero estar para rendir al nivel que espero de mí mismo. En este momento, he tomado la decisión de priorizar mi salud y alejarme del juego que amo”, añadió.

Elegido en el cuarto puesto global por los Knicks de Nueva York en el draft de 2015, Porzingis estaba en su sexto equipo en 11 temporadas.

El problema parece remontarse a la temporada pasada, cuando el letón se perdió un tiempo considerable después de ser adquirido por Golden State en un canje con Atlanta. Sin embargo, los Warriors esperaban plenamente que Porzingis estuviera listo para esta temporada tras firmarlo a finales de junio con un contrato de dos años y 40 millones de dólares.

El estado de Porzingis ha sido incierto desde finales de septiembre, cuando los Warriors anunciaron que estaría fuera por tiempo indefinido debido a un problema de salud y que no viajaría con el equipo a Hawái para el campamento de entrenamiento.

El equipo informó el 14 de octubre que Porzingis pasaría tiempo con el personal y sus compañeros de alguna manera, aunque seguiría fuera por tiempo indefinido, después de reunirse un día antes con el gerente general Mike Dunleavy y el vicepresidente de Salud y Rendimiento de los Jugadores, el doctor Rick Celebrini.

Una semana después, los Warriors dieron marcha atrás al señalar que Porzingis no iba a estar con el equipo “en el futuro inmediato”, y el entrenador Steve Kerr no ofreció más detalles antes del debut de temporada del equipo ante los Lakers de Los Ángeles.

En su mensaje, Porzingis indicó que tiene la intención de trabajar con los Warriors para “encontrar una solución que tenga sentido”.

Cerró su mensaje escribiendo: “Estoy agradecido con mi familia y mis seres cercanos por estar siempre ahí. Muchas gracias a todos por el apoyo. Hacia adelante y hacia arriba”.

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