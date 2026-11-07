Irlanda aplasta a Argentina con triplete de Keenan en el rugby del Campeonato de Naciones

Irlanda mantuvo su condición invicta como local ante Argentina el viernes, con una impresionante victoria por 42-12 en el rugby del Campeonato de Naciones.

En su primer partido desde julio, los irlandeses concedieron el primer try y luego fueron enterrando gradualmente las esperanzas de los Pumas con una definición certera dentro de los 22 metros, que les dio un punto de bonificación gracias a seis tries convertidos, incluido el primer hat trick internacional de Hugo Keenan.

“Seis tries contra dos dice mucho", recalcó el entrenador de Irlanda, Andy Farrell. "Encantado de arrancar la temporada con una gran victoria. Es bueno encontrarse en este sitio”.

La alineación más fuerte de los Pumas en todo el año tenía grandes esperanzas de lograr su primera victoria en Dublín sobre Irlanda en 12 intentos, pero tuvo problemas en los saques de lateral —perdió cinco lanzamientos— y para mantener la disciplina bajo presión: dos tarjetas amarillas y 14 penales.

El registro de Argentina cayó a una victoria en siete tests este año. Los Pumas viajarán a Italia a continuación.

Irlanda recibirá a Fiji antes de que llegue la campeona mundial Sudáfrica.

Argentina, en realidad, comenzó con paciencia y de manera soberbia con un try del wing Mateo Carreras, que se lanzó en la esquina para recibir un pase con el pie de Tomás Albornoz.

La respuesta de Irlanda fue rápida y arrolladora. Un contra-ruck del medio scrum Craig Casey, el jugador más pequeño del campo, inició una carga de Rob Baloucoune, que salió de su banda para ayudar a su compañero wing Mack Hansen a preparar el primer try para el fullback Keenan.

El capitán interino Dan Sheehan se zambulló luego sobre la línea de try. Keenan fue girado sobre la línea por Albornoz después de que Ryan Baird robó un saque de lateral.

Los últimos minutos del primer tiempo se convirtieron en una debacle para Argentina.

El centro Justo Piccardo fue enviado al banquillo de castigo, el capitán y hooker Julián Montoya no superó una evaluación por lesión en la cabeza, su reemplazo Leonel Oviedo se retiró para su propia revisión por un golpe similar, los Pumas jugaron un scrum sin oposición, luego el pilar Boris Wenger pasó a jugar de hooker y los scrums volvieron a ser disputados.

Irlanda se fue al descanso con una ventaja prácticamente definitiva de 21-5, y apenas 71 segundos después de la reanudación el apertura Sam Prendergast se escapó entre los postes desde 40 metros para anotar su primer try en un test, dos años después de su debut contra los Pumas en el mismo escenario.

Carreras consiguió su segundo try tras un rompimiento de Santiago Chocobares, justo antes de que Piccardo devolviera a los Pumas la presencia de 15 hombres.

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